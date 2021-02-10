Против калиниградских экс-полицейских, обвиняемых в подбросе наркотиков, возбудили уголовное дело о давлении на свидетеля

Следователи в Калиниграде возбудили уголовное дело о принуждении к даче ложных показаний (ч. 2 ст. 309 УК) против двух экс-полицейских, которых ранее обвинили в подбросе наркотиков. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат потерпевшего Владислав Филатьев.

«Вчера суд рассматривал ходатайство о продлении содержания полицейских под стражей. Следователь на заседании сообщил, что против этих же сотрудников полиции возбуждено уголовное дело. На одного из свидетелей оказывалось давление, чтобы он дал показания на моего подзащитного, в отношении которого дело было сфабриковано. Сейчас это уже установлено», — рассказал адвокат.

Речь идет о замначальнике отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) Западного линейного управления МВД на транспорте Алексее Черкасове и оперуполномоченном Руслане Яковенко. Они стали фигурантами дела о подбросе этим летом.

По версии следствия, год назад сотрудники ОКОН попросили своего знакомого найти человека, которому можно было бы подбросить наркотики ради повышения показателей раскрываемости дел. Как писала «Медиазона», речь идет об отслужившем в Росгвардии местном жителе Никите Зубове, который согласился подставить 22-летнего студента Насредина Махмудова, чтобы устроиться в полицию.

В результате защитникам Махмудова удалось добиться прекращения уголовного дела, а вот экс-полицейским вменили незаконный оборот наркотиков, совершенный с использованием служебного положения и в крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК), и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК).