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№ 14 от 10 февраля 2021Читать номер
Экс-замглавы УФСИН по Петербургу и Ленобласти приговорили еще к 11 годам колонии по делу о взятках при строительстве СИЗО «Кресты-2»
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил еще к 11 годам лишения свободы экс-заместителя начальника управления ФСИН по городу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко за взятку на сумму более 710 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Мойсеенко также лишили звания полковника внутренней службы. С учетом ранее назначенного срока по другому делу бывший замглавы регионального управления проведет 18 лет в исправительной колонии строгого режима.
Сегодняшний приговор связан с обвинениями в получении взятки при строительстве СИЗО «Кресты-2» от экс-руководителя компании «Петроинвест» Руслана Хамхокова. От дачи показаний Мойсенко отказался. Свою вину он не признал.
Бывшего замглавы ФСИН Николая Баринова в 2019 году по делу о взятках при строительстве СИЗО «Кресты-2» приговорили к 3 годам 6 месяцам колонии. По версии следствия, он в 2007-2008 годах получил от Хамхокова и экс-главы ГСК Виктора Кудрина взятку в размере не менее 44 млн рублей.
Летом прошлого года Мойсенко приговорили к 15 годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника ФСИН Николая Чернова, который курировал строительство «Крестов». Еще один фигурант дела, бизнесмен Игорь Захаров, получил 14 лет колонии.
В Ставрополе прекратили дело о мошенничестве против экс-сенатора Дерева из-за истечения срока давности
Октябрьский районный суд Ставрополя прекратил уголовное дело о мошенничестве против бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева из-за истечения срока давности. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Там уточнили, что помимо Дерева, уголовное дело прекратили в отношении еще пяти обвиняемых в соответствии со статьей 78 УК. Она устанавливает, что гражданин освобождается от уголовной ответственности, если истекли следующие сроки: два года после совершения преступления небольшой тяжести, шесть лет — после преступления средней тяжести, десять — после тяжкого преступления, пятнадцать — после особо тяжкого. В отношении одной фигурантки дело разбирательство продолжается.
Вячеслава Дерева арестовали в марте 2018 года, а через год — отпустили из-под стражи. Его обвинили в мошенничестве на сумму 119 млн рублей из-за незаконного возврата НДС двум принадлежащим ему предприятиям. Также Дерев — свидетель со стороны обвинения по делу сенатора Рауфа Арашукова, который занял его пост в Совете Федерации в сентябре 2016 года.
В начале октября 2020 года Дерева задержали в Ставрополе. Его арестовали на два месяца, но позже меру пресечения изменили на подписку о невыезде.