Экс-замглавы УФСИН по Петербургу и Ленобласти приговорили еще к 11 годам колонии по делу о взятках при строительстве СИЗО «Кресты-2»

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил еще к 11 годам лишения свободы экс-заместителя начальника управления ФСИН по городу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко за взятку на сумму более 710 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мойсеенко также лишили звания полковника внутренней службы. С учетом ранее назначенного срока по другому делу бывший замглавы регионального управления проведет 18 лет в исправительной колонии строгого режима.

Сегодняшний приговор связан с обвинениями в получении взятки при строительстве СИЗО «Кресты-2» от экс-руководителя компании «Петроинвест» Руслана Хамхокова. От дачи показаний Мойсенко отказался. Свою вину он не признал.

Бывшего замглавы ФСИН Николая Баринова в 2019 году по делу о взятках при строительстве СИЗО «Кресты-2» приговорили к 3 годам 6 месяцам колонии. По версии следствия, он в 2007-2008 годах получил от Хамхокова и экс-главы ГСК Виктора Кудрина взятку в размере не менее 44 млн рублей.

Летом прошлого года Мойсенко приговорили к 15 годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника ФСИН Николая Чернова, который курировал строительство «Крестов». Еще один фигурант дела, бизнесмен Игорь Захаров, получил 14 лет колонии.