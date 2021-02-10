Суд в Петербурге арестовал на семь суток рэпера Славу КПСС за кричалку про клитор на акции в поддержку Навального

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал за семь суток рэпера Вячеслава Машнова (Славу КПСС) за несанкционированную акцию 2 февраля. Об этом сообщает «Правозащита Открытки».

Рэпера признали виновным в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). На него составили протокол из-за фразы «Лизай, а не кусай. Клитор — нежная штучка». Адвокат Павел Ясман сообщил «Новой газете», что решение суда будет обжаловано. Защитник добавил, что сам не может понять, в связи с чем рэпера признали виновным в мелком хулиганстве.

Машнова задержали спустя несколько дней после акции. В опубликованном им самим протоколе сказано, что рэпер «пренебрегал интересами общества, других людей, игнорировал правила приличия и благопристойности, демонстрировал свое неуважение к обществу, на замечания не реагировал».

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». По данным «ОВД-Инфо», в тот день по всей России задержали больше тысячи человек.