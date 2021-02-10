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Против политических преследований, судебного произвола и избиений мирных граждан. Более 200 общественных деятелей обратились к власти

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№ 14 от 10 февраля 2021

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Суд в Петербурге арестовал на семь суток рэпера Славу КПСС за кричалку про клитор на акции в поддержку Навального

Общество250

250
 

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал за семь суток рэпера Вячеслава Машнова (Славу КПСС) за несанкционированную акцию 2 февраля. Об этом сообщает «Правозащита Открытки». 

Рэпера признали виновным в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). На него составили протокол из-за фразы «Лизай, а не кусай. Клитор — нежная штучка». Адвокат Павел Ясман сообщил «Новой газете», что решение суда будет обжаловано. Защитник добавил, что сам не может понять, в связи с чем рэпера признали виновным в мелком хулиганстве. 

Машнова задержали спустя несколько дней после акции. В опубликованном им самим протоколе сказано, что рэпер «пренебрегал интересами общества, других людей, игнорировал правила приличия и благопристойности, демонстрировал свое неуважение к обществу, на замечания не реагировал».

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». По данным «ОВД-Инфо», в тот день по всей России задержали больше тысячи человек.

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Теги:
протесты, арест, em

Кадыров объявил об отмене обязательного ношения масок в Чечне

Общество377

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В Чечне отменяется обязательное ношение масок в общественных местах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

При этом власти Чечни «настоятельно» рекомендуют по-прежнему их носить «в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел». Также рекомендуется носить маски в течение нескольких дней после прививки от коронавируса.

«К такому решению мы пришли после тщательного изучения эпидемиологической обстановки в регионе. Она складывается благоприятным образом. Мы также снимаем ограничения по передвижению через границы республики. Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону», — отметил Кадыров.

Чечня стала вторым российским регионом, где отменили обязательное ношение масок. Накануне глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что с 12 февраля в этом субъекте масочный режим будет носить рекомендательный характер.

По данным федерального оперштаба, в Чечне за последние сутки выявили 21 новый случай заражения коронавируса. За время пандемии на территории республики зафиксировали свыше 11 тысяч заражений. Скончались от инфекции в Чечне, по данным оперштаба, в общей сложности 109 пациентов.

Теги:
em, коронавирус, чечня, россия
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