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№ 14 от 10 февраля 2021

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В Ставрополе прекратили дело о мошенничестве против экс-сенатора Дерева из-за истечения срока давности

Общество2

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Октябрьский районный суд Ставрополя прекратил уголовное дело о мошенничестве против бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева из-за истечения срока давности. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Там уточнили, что помимо Дерева, уголовное дело прекратили в отношении еще пяти обвиняемых в соответствии со статьей 78 УК. Она устанавливает, что гражданин освобождается от уголовной ответственности, если истекли следующие сроки: два года после совершения преступления небольшой тяжести, шесть лет — после преступления средней тяжести, десять — после тяжкого преступления, пятнадцать — после особо тяжкого. В отношении одной фигурантки дело разбирательство продолжается.

Вячеслава Дерева арестовали в марте 2018 года, а через год — отпустили из-под стражи. Его обвинили в мошенничестве на сумму 119 млн рублей из-за незаконного возврата НДС двум принадлежащим ему предприятиям. Также Дерев — свидетель со стороны обвинения по делу сенатора Рауфа Арашукова, который занял его пост в Совете Федерации в сентябре 2016 года.

В начале октября 2020 года Дерева задержали в Ставрополе. Его арестовали на два месяца, но позже меру пресечения изменили на подписку о невыезде.

Теги:
em, суды, мошенничество, уголовное дело
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