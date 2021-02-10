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№ 14 от 10 февраля 2021Читать номер
Кадыров объявил об отмене обязательного ношения масок в Чечне
В Чечне отменяется обязательное ношение масок в общественных местах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
При этом власти Чечни «настоятельно» рекомендуют по-прежнему их носить «в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел». Также рекомендуется носить маски в течение нескольких дней после прививки от коронавируса.
«К такому решению мы пришли после тщательного изучения эпидемиологической обстановки в регионе. Она складывается благоприятным образом. Мы также снимаем ограничения по передвижению через границы республики. Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону», — отметил Кадыров.
Чечня стала вторым российским регионом, где отменили обязательное ношение масок. Накануне глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что с 12 февраля в этом субъекте масочный режим будет носить рекомендательный характер.
По данным федерального оперштаба, в Чечне за последние сутки выявили 21 новый случай заражения коронавируса. За время пандемии на территории республики зафиксировали свыше 11 тысяч заражений. Скончались от инфекции в Чечне, по данным оперштаба, в общей сложности 109 пациентов.