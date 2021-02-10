СК возбудил уголовное дело после гибели трех пациентов подмосковной больницы из-за проблем с подачей кислорода

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трех пациентов Никольской больницы в Одинцове, которые находились в реанимации медучреждения после заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба СК.

За несколько часов до этого ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что три пациента больницы скончались из-за прекращения подачи кислорода. По предварительным данным, он перестал поступать из-за технической неисправности.

По данным источника Baza, пациенты находились в тяжелом состоянии и не могли дышать самостоятельно. Сейчас на месте работают правоохранители. Проверку начал и Росздравнадзор.

Ранее похожая история произошла в Ростове-на-Дону, где в октябре скончались 13 пациентов больницы №20. Сотрудники медучреждения утверждали, что люди погибли в результате одновременного прекращения подачи кислорода в палаты интенсивной терапии и общее отделение. Врачи рассказывали, что из-за нехватки им приходилось перераспределять кислород между пациентами, снижать его концентрацию в смеси, временно отключать одних людей от системы, чтобы помочь наиболее тяжелым пациентам.

В декабре также стало известно о гибели 14 человек в Курске: пациенты одной из городских больниц, оборудованных для лечения заразившихся коронавирусом, умерли после поломки кислородного оборудования.