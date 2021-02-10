Депутаты приняли законопроект о многомиллионных штрафах за неисполнение закона о «суверенном интернете»

Государственная дума приняла в третьем — финальном — чтении законопроект о многомиллионных штрафах за неисполнение операторами связи положений закона о «суверенном интернете». Документы опубликованы на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Инициаторами поправок выступили депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн и Сергей Боярский. Согласно документам, депутаты предлагают ввести административную ответственность за нарушения положений закона об обеспечении устойчивости интернета.

В пояснительной записке утверждается, что отсутствие наказания в этой сфере «формирует у субъектов регулирования возможность невыполнения установленных в отношении них обязанностей». Операторы могут предоставлять в Роскомнадзор неполную информацию о номерах и сетевых адресах автономных систем и местах установки средств связи, подключенных к зарубежным линиям коммуникации, считают депутаты.

Если оператор нарушил правила установки и использования оборудования, необходимого для «противодействия угрозам устойчивости российского интернета», ему грозит штраф.

Для должностных лиц он составит от 15 до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей. Повторное нарушение повлечет двукратное увеличение взысканий.

Штрафы вводятся и за «неисполнение требований к технологическим сетям связи, имеющим номер автономной системы (ASN)». В законе прописываются нормы, обеспечивающее проведение оперативно-розыскной работы правоохранительных органов или «обеспечения безопасности РФ».

Штраф за нарушение этих норм может достигать от трех тысяч (для должностных лиц) до шести миллионов рублей (для юридических лиц).

Также закон устанавливает наказание для владельцев сайтов, которые ограничивают «свободное распространение информации в РФ». Санкции за это могут достигать от 50 тысяч рублей (для физлиц) до трех миллионов рублей (для юрлиц).

Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу 1 ноября 2019 года. По нему Роскомнадзор может определять правила маршрутизации трафика российских операторов через свое оборудование. Учения, в которой обязаны принимать участие владельцы сетей связи, интернет-компании и другие игроки рынка, должны проходить как минимум раз в год. В Минкомсвязи тогда отчитались о готовности операторов связи к исполнению закона.