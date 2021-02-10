Госдума приняла закон об увеличении суммы штрафов за нарушения на массовых акциях 

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, ужесточающий санкции за нарушения при организации митингов. Проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях предложил депутат-единорос Дмитрий Вяткин.

Документ предполагает, что штраф за «неповиновение законным требованиям» полицейских для граждан теперь составит от 2 до 4 тысяч рублей. Ранее за такое правонарушение россияне могли получить тысячу рублей штрафа максимум. В случае повторного правонарушения, штраф составит уже от 10 до 20 тысяч рублей.

Также закон ужесточает наказание за нарушения при сборе средств на организацию митингов. Так, физлицам, нарушившим порядок или вовремя не предоставивших отчет о расходовании собранных средств грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей штрафа, а компания — до 200 тысяч рублей.

Если деньги на проведение митинга переведут лица, которые не имеют права этого делать, то граждан оштрафуют до 15 тысяч рублей, организации — до 100 тысяч рублей.

Депутат Вяткин не первый раз выступает с инициативой ужесточить законодательство о митингах. Так, например, именно он предложил теперь уже принятый закон о признании очереди на пикет митингом. Этот документ предусматривает запрет проводить акции и рядом со «зданиями экстренных служб». Единоросу также принадлежит и идея запрета на выдачу сведений, в том числе имущественного характера, о судьях, прокурорах, сотрудниках Следственного комитета и ФСБ «независимо от наличия непосредственной угрозы безопасности».