Парламентарии окончательно приняли законопроект об ужесточении наказания за «склонение к употреблению наркотиков» в интернете

Госдума приняла в третьем — окончательном — чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за «склонение к употреблению наркотиков» в интернете. Документы опубликованы на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Поправки вносятся в ч. 2 ст. 230 УК, которая устанавливает наказание за «склонение» к употреблению наркотиков и психотропных веществ. Депутаты предлагают дополнить статью новым квалифицирующим признаком — «с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая интернет». За совершение «преступления» по этой статье будет грозить лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

Также парламентарии хотят добавить в статью четвертую часть, которая будет вводить ответственность за склонение к употреблению наркотических веществ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. В этом случае депутаты предлагают лишать свободы на срок от 12 до 15 лет.

В середине декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект о штрафах в размере до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотических и психотропных веществ в интернете и предложили увеличить штрафы за «незаконную пропаганду наркотиков».

Президент России Владимир Путин в ноябре прошлого года утвердил стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года. Стратегия предполагает, что антинаркотическая политика в России будет строиться «на традиционных российских духовно-нравственных ценностях».

К целям наркополитики в России до 2030 года отнесли недопущение методов заместительной терапии при лечении наркомании, легализации рекреационного потребления наркотиков и расширения применения наркотических анальгетиков. Сейчас на реализацию антинаркотической политики российские власти тратят около 1 млрд рублей ежегодно.