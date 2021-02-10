СК начал новую проверку после сообщений осужденного по делу «Нового величия» Руслана Костыленкова о пытках

Главное следственное управление (ГСУ) Московской области снова проверит пытки при задержании осужденного по делу «Нового величия»* Руслана Костыленкова. Об этом сообщается в телеграм-канале дела.

Активисты получили письмо от Следственного комитета, в котором сообщается о начале процессуальной проверки 28 января. «Это, несомненно, хорошая новость. Будем надеяться, что СК найдет и накажет виновных, причастных к издевательствам над Русланом Костыленковым», — говорится в сообщении.

До апелляции по делу активисты обратились ко всем депутатам Госдумы с просьбой обратить внимание на дело и взять его на личый контроль. Два депутата — Николай Земцов и Алексей Корниенко — обратились в Следственный комитет с просьбой проверить информацию о пытках Костыленкова при задержании 15 марта 2018 года, говорится в сообщении активистов.

Ранее сам Костыленков рассказывал, что во время задержания его посадили на стул, избивали, надевали на голову пакет, а затем поставили «в растяжку», били по почкам и изнасиловали ручкой молотка для отбивки мяса, отмечает «Медиазона». После этого силовики записали видео-признание.

Люблинский суд Москвы 6 августа прошлого года признал виновными Руслана Костыленкова, Петра Карамзина, Дмитрия Полетаева, Вячеслава Крюкова, Анну Павликову, Марию Дубовик и Максима Рощина в создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК). Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор в отношении нескольких фигурантов «Нового величия» — Руслан Костыленков получил 6 лет 9 месяцев вместо 7 лет лишения свободы.

*организация признана экстремистской