«Проект»: структуры Ковальчуков купили дачу Брежнева в Крыму. Предположительно, для Путина

Структуры банка «Россия», крупнейшим инвестором которого является миллиардер и один из соучредителей кооператива «Озеро» Юрий Ковальчук, могли приобрести крымскую дачу Леонида Брежнева «Глициния», утверждается в расследовании «Проекта». Издание предполагает, что особняк на окраине Ливадийского парка купили, вероятно, для президента Владимира Путина.

Дачу в поселке Нижняя Ореанда, расположенном в семи километрах от Ялты, построили еще при Хрущеве. Двухэтажный особняк расположен на участке в 26 га. На территории есть пять бассейнов, летний домик, бар, климатопавильон и оранжерея. После развала СССР дача превратилась в пансионат.

«Проект» отмечает, что приобрести бывшую госдачу №1 российский лидер хотел еще 16 лет назад. Тогда российский банк ВТБ даже внес задаток за недвижимость. Однако сделку приостановил тогдашний президент Украины Виктор Ющенко.

«Никто особенной тайны из этого не делал. С самого начала было сказано, что дача покупается "как официальная резиденция президента России в Крыму". Контракт заключили с госуправлением делами президента РФ. Позже покупателем стал российский "Внешторгбанк", — приводит «Проект» отрывок их воспоминаний экс-президента Украины Леонида Кучмы.

После включения Крыма в состав России «Глицинию» национализировали, а спустя пять лет продали за 1,2 миллиарда рублей. «Проект» утверждает, что приобрела ее созданная незадолго до торгов компания «Ореанда-12», гендиректором которой, по данным издания, является некий Янис Эрманис из Москвы — тренер по вьетнамскому единоборству вин-чун.

«Проект» отмечает, что Эрманис больших денег не имеет и ведет скромный образ жизни. Комментировать покупку тренер отказался, но факт приобретения не отрицал. За номиналом «Ореанды-12», уточняет «Проект», стоит связанная с Ковальчуками петербургская компания «Центр учета и регистрации» (ЦУР). ЦУР держит реестры акционеров банка «Россия» и подконтрольных Ковальчуку крымских активов, включая сеть винзаводов «Массандра», завод шампанский вин «Новый Свет» и один из крупнейших крымских банков «Генбанк».

Сейчас, пишет «Проект», на даче, некоторое время остававшейся в запустении, возобновились строительные работы.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией* политика Алексея Навального рассказал о еще одном объекте, расположенном на берегу Черного моря. По данным расследователей, под Геленджиком находится «дворец» который, предположительно, принадлежит российскому президенту Владимиру Путину. ФБК утверждает, что строили его, вероятно, на деньги приближенных к президенту бизнесменов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это расследование «чушью». Однако ряд строительных фирм, участвовавших в возведении «дворца», указывали его на своих сайтах как резиденцию президента РФ “Прасковеевка”»

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента