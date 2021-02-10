Дочь совершившей самоубийство журналистки Ирины Славиной объявила о закрытии «Koza.Press»

Гособвинение в Чите запросило 2,5 года колонии-поселения с конфискацией имущества и отстранения от занимаемой должности для Алексея Закружного, более известного как блогер Леха Кочегар. Об этом сообщает местное издание ZabNews.

Блогера обвиняют в призывах к массовым беспорядкам. В качестве доказательств прокурор предоставил психолого-лингвистическую экспертизу, которую выполнила преподаватель Забайкальского госуниверситета Елена Тарасова, и показание трех свидетелей, которые смотрели стрим Закружного.

Адвокаты, в свою очередь, заявили, что два свидетеля были заинтересованы в исходе дела и не полностью просматривали видео, а один из них изменил свои показания в ходе следствия. Другой свидетель, по мнению защиты, неоднократно встречался с сотрудником по борьбе с экстремизмом, и его показания не могут быть засчитаны.

В отношении Закружного в мае 2020 года возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам из-за видео о родительском дне. У него провели обыски и изъяли технику. Поводом для дела стало видео, в котором блогер возмущался, что в Чите перед родительским днем 28 апреля, в день поминовения усопших родственников (у православных — ред.), из-за COVID-19 закрыли проходы на кладбища.

Читинского блогера неоднократно штрафовали — так, суд в Чите оштрафовал его на 30 тысяч рублей из-за видео на YouTube с оскорблением президента России Владимира Путина и жалобами на необходимость отапливать дома углем при больших объемах газодобычи в стране. На видео под названием «Последнее Предупреждение Путину» Закружный резко критикует президента за то, что за 18 лет его нахождения у власти качество жизни россиян не улучшилось.

Также блогера оштрафовали на десять тысяч рублей за призыв выйти на митинг с участием якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять Путина». На Закружного составили протокол о проведении митинга без подачи уведомления (ч. 1 ст. 20.2 КоАП).