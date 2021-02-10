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№ 14 от 10 февраля 2021

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Дочь совершившей самоубийство журналистки Ирины Славиной объявила о закрытии «Koza.Press»

Общество71

Иван Жилинспецкор

71
 

Нижегородская журналистка Маргарита Мурахтаева, дочь погибшего главного редактора сайта «Koza.Press» Ирины Славиной, объявила о закрытии издания.

«Знаю, что мое решение станет для многих полной неожиданностью <...> хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал «Козу» эти очень непростые четыре месяца», — написала она на свой странице в фейсбуке.

Получить дополнительные комментарии на момент публикации новости «Новой газете» не удалось.

«Koza.Press» было ведущим независимым изданием Нижнего Новгорода. После трагической гибели Ирины Славиной выпуск подхватили члены ее семьи и друзья.

Славина совершила самосожжение у здания ГУ МВД по Нижегородской области 2 октября 2020 года. За день до этого у нее провели обыск по уголовному делу «об осуществлении деятельности нежелательной организации».

Теги:
закрытие, сми, нижний новгород

Гособвинение запросило для блогера из Читы 2,5 года колонии-поселения по делу о призывах к массовым беспорядкам

Общество286

286
 

Гособвинение в Чите запросило 2,5 года колонии-поселения с конфискацией имущества и отстранения от занимаемой должности для Алексея Закружного, более известного как блогер Леха Кочегар. Об этом сообщает местное издание ZabNews.

Блогера обвиняют в призывах к массовым беспорядкам. В качестве доказательств прокурор предоставил психолого-лингвистическую экспертизу, которую выполнила преподаватель Забайкальского госуниверситета Елена Тарасова, и показание трех свидетелей, которые смотрели стрим Закружного.

Адвокаты, в свою очередь, заявили, что два свидетеля были заинтересованы в исходе дела и не полностью просматривали видео, а один из них изменил свои показания в ходе следствия. Другой свидетель, по мнению защиты, неоднократно встречался с сотрудником по борьбе с экстремизмом, и его показания не могут быть засчитаны.

В отношении Закружного в мае 2020 года возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам из-за видео о родительском дне. У него провели обыски и изъяли технику. Поводом для дела стало видео, в котором блогер возмущался, что в Чите перед родительским днем 28 апреля, в день поминовения усопших родственников (у православных — ред.), из-за COVID-19 закрыли проходы на кладбища.

Читинского блогера неоднократно штрафовали — так, суд в Чите оштрафовал его на 30 тысяч рублей из-за видео на YouTube с оскорблением президента России Владимира Путина и жалобами на необходимость отапливать дома углем при больших объемах газодобычи в стране. На видео под названием «Последнее Предупреждение Путину» Закружный резко критикует президента за то, что за 18 лет его нахождения у власти качество жизни россиян не улучшилось.

Также блогера оштрафовали на десять тысяч рублей за призыв выйти на митинг с участием якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять Путина». На Закружного составили протокол о проведении митинга без подачи уведомления (ч. 1 ст. 20.2 КоАП).

Теги:
колония, блогеры, чита, ng
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