Депутату в Петербурге во время заседания отключили микрофон после требования «не использовать ветеранов как судилище над Навальным»

Депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максиму Резнику во время выступления выключили микрофон, когда он упомянул политика Алексея Навального. Об этом «Новой газете» рассказал сам Резник.

Это произошло в тот момент, когда депутат выразил мнение, что нужно помогать ветеранам, а не «использовать их как судилище над Навальным». Резник отметил, что во время выступлений в Заксобрании депутатам нередко отключают микрофоны.

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский в разговоре с «Новой» рассказал, что ему тоже на этом заседании отключили микрофон, когда он рассказал о том, что в отделах полиции после акций в поддержку политика Алексея Навального силовики применяли к протестующим физическую силу.

«Нам все время отключают микрофон, когда мы упоминаем про Навального, про зверства полиции. Это постоянное явление», — прокомментировал Вишневский.

Он добавил, что депутат Резник хотел внести вопрос в повестку дня о пятикратном увеличении — до 200 тыс. рублей — пенсий ветеранам Великой Отечественной войны.

«Депутат имеет право с трибуны обосновать, почему он хочет внести проект в повестку дня. Но ему (Резнику — ред.) отключили микрофон, когда он про Навального вспомнил. Это на каждом заседании повторяется, мы к этому привыкли, к сожалению», — заявил Вишневский.

«Стоит мне упомянуть Путина, мне тут же отключают микрофон. Ничего не объясняют, просто отключают — ни одно критическое слово в адрес президента не должно прозвучать с трибуны», — добавил депутат.

По его словам, в регламент заседаний Заксобрания хотят внести изменения: за попытку, по мнению председательствующего, отойти от темы, можно будет лишить депутата слова до конца заседания. «Будет нельзя брать перерыв от фракций, нельзя будет от фракций вносить дополнительные вопросы в повестку дня — все это предлагается внести в регламент, чтобы заткнуть нам рот», — подытожил Вишневский.

Дело о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК) против Навального возбудили в середине июня прошлого года после того, как политик назвал «продажными холуями» и «предателями» снявшихся в агитационном ролике телеканала RT в поддержку изменения Конституции.

В съемках приняли участие дизайнер Артемий Лебедев, врач Лео Бокерия, артист Василий Лановой, ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и другие. Следственный комитет нашел в словах Навального «ложные сведения, порочащие честь и достоинство» 93-летнего ветерана, у которого, по утверждению родственников, сразу же после твита оппозиционера диагностировали ишемическую болезнь сердца «на нервной почве».

Свою вину политик не признает и считает свое уголовное преследование политически мотивированным. На прошлой неделе в Бабушкинском суде Москвы началось разбирательство по этому делу.