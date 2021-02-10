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№ 14 от 10 февраля 2021

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Гособвинение запросило 7 лет для экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева 

Общество14

14
 

Прокуратура потребовала приговорить к 7 годам лишения свободы экс-губернатора Хабаровского края и бывшего вице-президента компании «Роснефть»Виктора Ишаева в рамках дела о растрате. Об этом сообщает ТАСС.

Гособвинение считает, что 72-летний подсудимый должен отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Второму фигуранту дела — экс-директору регионального представительства «Роснефти» Геннадию Кондратову — прокурор запросил 4 года колонии. Кроме того, с них попросили взыскать 23 миллиона рублей в качестве компенсации ущерба.

Кондратова и Ишаева задержали в марте 2019 года. По версии следствия, Ишаев в период с 2014 по 2017 года сдавал представительству «Роснефти», офисные помещения его собственной компании «Бейс» по завышенной (на 100 тысяч рублей в месяц) стоимости. В то время экс-губернатор занимал пост вице-президента «Роснефти». Сумму ущерба следователи оценили в 7,5 миллиона рублей.

Ишаев, который стал первым губернатором Хабаровского края и руководил регионом с 1991 по 2009 год, свою вину не признает и называет доводы следствия абсурдными.

Теги:
sn, ишаев, хабаровский край, губернаторы

РКН оштрафовал «Радио свобода» и ее гендиректора на 11 млн рублей за отсутствие маркировки иноагента

Общество157

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Роскомнадзор оштрафовал на 11 млн рублей ООО «Радио свободная Европа / Радио свобода»* и его гендиректора за отсутствие маркировки иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на РКН.

«В настоящий момент за неисполнение требований закона о маркировке информации составлено 166 протоколов», — заявили в Роскомнадзоре, добавив, что мировой суд рассмотрел 40 дел и по всем вынес решения о назначении наказания в виде штрафа.

Ранее, 5 февраля, стало известно, что сумма штрафов, назначенных «Радио Свобода» и ее гендиректору по статье о нарушении закона об иностранных агентах, достигла 7 млн 150 тысяч рублей. Радиостанция обжаловала постановления о штрафах, так как считает, что изложенные в приказе Роскомнадзора нормы «искажают суть сообщений, меняют их восприятие аудиторией». 

Сейчас в реестре иностранных агентов 12 СМИ (многие из них — проекты «Радио Свобода»). Также туда внесены пять физлиц, среди которых журналистка издания Людмила Савицкая.

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*Включена Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Теги:
штрафы, радио, иноагенты, ng
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