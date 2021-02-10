Гособвинение запросило 7 лет для экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева 

Прокуратура потребовала приговорить к 7 годам лишения свободы экс-губернатора Хабаровского края и бывшего вице-президента компании «Роснефть»Виктора Ишаева в рамках дела о растрате. Об этом сообщает ТАСС.

Гособвинение считает, что 72-летний подсудимый должен отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Второму фигуранту дела — экс-директору регионального представительства «Роснефти» Геннадию Кондратову — прокурор запросил 4 года колонии. Кроме того, с них попросили взыскать 23 миллиона рублей в качестве компенсации ущерба.

Кондратова и Ишаева задержали в марте 2019 года. По версии следствия, Ишаев в период с 2014 по 2017 года сдавал представительству «Роснефти», офисные помещения его собственной компании «Бейс» по завышенной (на 100 тысяч рублей в месяц) стоимости. В то время экс-губернатор занимал пост вице-президента «Роснефти». Сумму ущерба следователи оценили в 7,5 миллиона рублей.

Ишаев, который стал первым губернатором Хабаровского края и руководил регионом с 1991 по 2009 год, свою вину не признает и называет доводы следствия абсурдными.