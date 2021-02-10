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№ 14 от 10 февраля 2021

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РКН оштрафовал «Радио свобода» и ее гендиректора на 11 млн рублей за отсутствие маркировки иноагента

Общество102

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Роскомнадзор оштрафовал на 11 млн рублей ООО «Радио свободная Европа / Радио свобода»* и его гендиректора за отсутствие маркировки иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на РКН.

«В настоящий момент за неисполнение требований закона о маркировке информации составлено 166 протоколов», — заявили в Роскомнадзоре, добавив, что мировой суд рассмотрел 40 дел и по всем вынес решения о назначении наказания в виде штрафа.

Ранее, 5 февраля, стало известно, что сумма штрафов, назначенных «Радио Свобода» и ее гендиректору по статье о нарушении закона об иностранных агентах, достигла 7 млн 150 тысяч рублей. Радиостанция обжаловала постановления о штрафах, так как считает, что изложенные в приказе Роскомнадзора нормы «искажают суть сообщений, меняют их восприятие аудиторией». 

Сейчас в реестре иностранных агентов 12 СМИ (многие из них — проекты «Радио Свобода»). Также туда внесены пять физлиц, среди которых журналистка издания Людмила Савицкая.

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*Включена Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Теги:
штрафы, радио, иноагенты, ng
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