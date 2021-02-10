СК проводит массовые обыски в Москве по делу «Свидетелей Иеговы»

Следственное управления СК по Москве возбудило уголовное дело против «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России»* — его обвиняют в организации деятельности экстремистской организации (ч.ч. 1, 2 ст. 282.2 УК). Об этом сообщается на сайте СК.

По версии следствия, с сентября 2017 года «группа лиц» организовала на севере Москвы работу религиозного подразделения «Свидетелей Иеговы»*. «Конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной по улице Дыбенко, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение Свидетелей Иеговы», — говорится на сайте. Организаторы, как утверждают в СК, проводили и онлайн собрания по видеосвязи.

Силовики проводят обыски по 16 адресам проживания участников организации. Сейчас уже задержаны несколько участников движения, заявили в СК по Москве.

Последние массовые обыски последователей «Свидетелй Иеговы» прошли в ноябре прошлого года — тогда следователи вместе с представителями МВД, ФСБ и Росгвардии проводили обыски в Москве и более чем в 20 субъектах страны.

Преследовать верующих «Свидетелей Иеговы» начали в 2017 году после решения Верховного суда о признании этой организации экстремистской. С тех пор против ее последователей регулярно возбуждают уголовные дела, в их домах проходят обыски. Некоторые получили реальные сроки.

*организация признана экстремистской и запрещена в России