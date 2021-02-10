Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск

Следственный комитет потребовал заочного ареста соратника Алексея Навального, главы сети штабов политика Леонида Волкова. Это следует из данных, опубликованных в карточке дела, а также из информации пресс-службы Басманного районного суда города Москвы.

Волкова, которому инкриминируют вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции протеста (пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК), объявили в межгосударственный розыск — это значит, что вести его поиск будут на территории СНГ. Сейчас соратник Навального находится за границей на территории одной из европейских стран.

«Волков достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение митингов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Несмотря на это, 21 января он разместил на видеохостинге «YouTube» публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 января», — прокомментировали тогда в СК решение возбудить против Волкова уголовное дело по ст. 151.2 УК.

Несколько дней назад в Екатеринбурге у Сусанны и Михаила Волковых — родителей Леонида Волкова — прошел обыск. По словам матери Волкова, в постановлении было указано, что обыск связан с делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 236 УК) в Москве 23 января.

После акций в поддержку Навального, которые прошли 23, 31 января и 2 февраля, на многих сторонников политика завели так называемое «санитарное дело» — уголовное дело по ст. 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Подозреваемыми по нему проходят брат политика Алексея Навального Олег Навальный, пресс-секретарь Кира Ярмыш, соратница политика Любовь Соболь, координатор московского штаба Олег Степанов, участница Pussy Riot Мария Алехина, а также московские муниципальные депутаты Люся Штейн, Константин Янкаускас и глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева и еще несколько человек.