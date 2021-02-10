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№ 14 от 10 февраля 2021

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Суд освободил от уголовной ответственности лидера секты «Ученики Христа». Ее обвиняли в ритуальном убийстве ребенка

Общество2 067

Иван Жилинспецкор

2 067
 

Свердловский областной суд освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение лидера секты «Ученики Христа» Земфиру Гайнуллину. Женщину обвиняли в совершении целого ряда тяжких преступлений, среди которых «Умышленно причинение тяжкого вреда здоровью» и «Соучастие в убийстве».

«Суд постановил освободить Гайнуллину от уголовной ответственности за совершенные деяния. Применить в отношении нее принудительные меры медицинского характера в специализированной организации», – цитирует Ura.ru решение суда.

Пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова заявила «Новой газете», что надзорное ведомство пока не получило полный текст постановления суда, а потому сказать, будет ли он обжалован – невозможно.

Гайнуллину подозревали в соучастии в убийстве 9-летнего мальчика, отец которого Иван Казанцев состоял в ее секте. Казанцев ранее также был освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение.

Убийство мальчика произошло в ноябре 2019 года в одной из квартир на юго-западе Екатеринбурга. Ребенок умер от удушья во время ритуала изгнания бесов.

Теги:
принудительное лечение, свердловская область, ng
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