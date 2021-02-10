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№ 14 от 10 февраля 2021Читать номер
Собкор «Новой» Георгий Бородянский скончался на 62-м году жизни
«Новая газета»редакция
Собственный корреспондент «Новой газеты» в Омске Георгий Бородянский скончался на 62-м году жизни. После недавно перенесенной операции он заболел COVID-19 на фоне онкологического заболевания.
Георгий Бородянский освещал для «Новой» события российских регионов, в основном, — Омской области. Именно он рассказывал о нелегкой ситуации c COVID-19 в регионе, в частности, о том, как работники скорой помощи устроили забастовку у здания омского минздрава в октябре прошлого года.
Тогда врачи начали привозить к зданию местного минздрава больных с подозрением на коронавирус, которые находились в тяжелом состоянии. Их отказывались госпитализировать. В одной из машин скорой помощи привезли 85-летнего мужчину с 88% поражения легких. Ни одна больница не согласилась принять больного, однако в результате протеста медиков мужчину все же госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи №2.
Все эти события, а также многие другие, освещал собкор «Новой» Георгий Бородянский. Он один из первых получил премию имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» — она присуждается российским журналистам за материалы, в которых убедительно, честно, обоснованно — с точки зрения прав человека и демократических ценностей — ставятся и анализируются важные для общества проблемы.
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