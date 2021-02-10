В России впервые с середины октября выявили менее 15 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В России выявили 14 494 новых случаев COVID-19 за последние сутки. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Это минимальный показатель с середины октября — 17 октября прошлого года за сутки коронавирусом заразились 14 922 человек, 18 октября — уже 15 099. Накануне, 9 февраля, за день во всей стране выявили 15 019 новых случаев COVID-19.

В Москве за последние сутки выявили 1441 новых случаев заражения COVID-19 — это на 143 меньше, чем днем ранее, когда в столице зафиксировали 1584 пациентов с коронавирусом.

В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1169 новых случаев COVID-19, в Московской области — 650, в Нижегородской области — 456, в Воронежской — 362.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии превысило 4 млн

и выросло до 4 012 710. Всего за все время пандемии в России от COVID-19 скончались 78 134 человека, из них 536 пациентов умерли только за последние сутки.

Масочный режим в Удмуртии перестанет быть обязательным и будет носить рекомендательный характер с 12 февраля. Глава региона Александр Бречалов уверил, что многие жители уже переболели коронавирусом, однако он попросил жителей республики продолжить носить маски в общественных местах, особенно тех, кто не болел COVID-19. Удмуртия — первый российский регион, который объявил об отмене обязательного ношения масок.