Сенат США проголосовал за конституционность процесса по импичменту Трампу

Сенат США проголосовал за конституционность процесса по импичменту экс-президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает американская The Washington Post.

За то, что процедура импичмента в отношении экс-президента не противоречит американской конституции, проголосовали 56 сенаторов, в том числе шесть республиканцев. Среди республиканцев, поддержавших импичмент, — сенатор от штата Юта Митт Ромни, который был соперником Барака Обамы на президентских выборах в 2012 году. При этом 44 сенатора-республиканца проголосовали против.

Если сенаторы утвердят импичмент Трампу, после этого пройдет второе голосование о запрете экс-президенту занимать государственные должности и снова баллотироваться на пост главы государства. Процесс импичмента, для которого необходимы 67 голосов в Сенате, продолжится 10 февраля.

Трамп стал первым президентом в истории США, которому объявляли импичмент дважды за президентский срок.

Палата представителей Конгресса США объявила импичмент Трампу 14 декабря прошлого года. Решение поддержало большинство представителей Демократической партии, за объявление импичмента также проголосовали десять республиканцев. Затем резолюцию об импичменте передали в сенат.

Экс-главу государства обвиняют в подстрекательстве к мятежу, который привел к погрому Капитолия 6 января. Несмотря на то что полномочия действующего президента истекли 20 января, некоторые члены палаты считают необходимым сместить Трампа до конца его срока, так как это лишило бы его возможности вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Тысячи сторонников Трампа 6 января прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий в момент утверждения голосов выборщиков. Протестующие разбивали стекла, выносили имущество и занимали офисы конгрессменов. Власти в ответ ввели в Вашингтон спецназ ФБР и Нацгвардию из соседних штатов, в течение нескольких часов им удалось зачистить здание.