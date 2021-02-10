Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в шорт-лист претендентов на премию «Оскар»

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Об этом сообщается на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.

Помимо него, в список попали 15 фильмов из шести европейских, трех азиатских, двух африканских стран и из трех государств из Северной и Южной Америк.

В частности, за премию в номинации «Лучший иностранный художественный фильм» поборются картины «Куда ты идешь, Аида?» (режиссер Ясмила Жбанич; Босния и Герцеговина), «Шарлатан» (Агнешка Холланд; Чехия), «Еще по одной» (Томас Винтерберг; Дания), «Двое из нас» (Филиппо Менегетти; Франция), «Солнце» (Чун Мунхун; Тайвань) и другие.

Фильм «Дорогие товарищи!» рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Главная героиня картины Людмила становится свидетелем произошедшего, во время расстрела пропадает ее дочь. До этого женщина была убежденной коммунисткой, но расстрел демонстрации переворачивает ее мировоззрение. Главную роль в нем сыграла жена режиссера Юлия Высоцкая. Эта черно-белая картина, которая ранее получила специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.

Это уже третий фильм режиссера Кончаловского, который выдвигают на «Оскар» в этой номинации. Ранее на премию выдвинули картины «Дом дураков» (2002), который все же не попал в шорт-лист, и «Рай» (2016), который вошел в декабрьский шорт-лист из девяти фильмов, однако в итоговую номинацию не попал.

Также в шорт-лист претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм» попала картина российского режиссера Виктора Косаковского «Гунда» (2020). Это также черно-белая картина, в которой не звучит человеческая речь. Фильм посвящен жизни свиньи по кличке Гунда, ее поросят, а также коровы и курицы.

Наряду с «Гундой» в список претендентов на «Оскар» в номинации за лучший документальный полнометражный фильм претендуют 14 фильмов, в частности, американская картина «Добро пожаловать в Чечню» (Welcome to Chechnya, 2020) режиссера Дэвида Фрэнса.

Оглашение претендентов на кинопремию «Оскар» пройдет в 2021 году 15 марта. 93-я церемония вручения премии за заслуги в области кинематографа состоится 25 апреля.

В прошлом году в шорт-лист претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм» вошла картина российского режиссера Косаковского «Акварель» (2018), однако в заключительный список номинантов на премию фильм включен не был.