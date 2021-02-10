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Против политических преследований, судебного произвола и избиений мирных граждан. Более 200 общественных деятелей обратились к власти
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№ 14 от 10 февраля 2021Читать номер
Что произошло за ночь 10 февраля. Коротко
Общество480
«Новая газета»редакция
480
- Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске вошел в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Также в шорт-лист в номинации «Лучший документальный фильм» попала картина российского режиссера Виктора Косаковского «Гунда».
- Правозащитники рассказали о ситуации в спецприемнике в Сахарово, где сотни людей отбывают административный арест после акций в поддержку Алексея Навального: у многих сегодня ночью закончились сутки, людей выпускали на волю, однако все машины, которые ждали людей, чтобы поехать на них до дома, приказали отогнать от спецприемника в целях «пресечения массовых беспорядков», и люди вынуждены были с разряженными телефонами идти пешком в неизвестном направлении.
- Сенат США проголосовал за конституционность процесса по импичменту экс-президенту Дональду Трампу. За проголосовали 56 сенаторов, в том числе шесть республиканцев, однако 44 сенатора-республиканца проголосовали против. Процесс импичмента, для которого необходимы 67 голосов в Сенате, продолжится 10 февраля. Экс-главу государства обвиняют в подстрекательстве к мятежу, который привел к погрому Капитолия 6 января.
- Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла коллегу из Венгрии Тимею Бабош в матче второго круга Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4. Таким образом, 19-летняя Потапова впервые в карьере вышла в третий круг турнира.
- Минздрав России включил людей старше 60 лет в приоритетную группу вакцинации от COVID-19. Приоритет на получение вакцины имеют работники медицинских, образовательных, социальных организаций, МФЦ, люди, проживающие в организациях социального обслуживания, люди с хроническими заболеваниями и те, кто проживает в городах-миллионниках.
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