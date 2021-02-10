«Левада»: уровень протестных ожиданий на фоне возвращения и ареста Навального оказался самым высоким в XXI веке

Уровень осведомленности о протестных акциях в поддержку политика Алексея Навального оказался самым высоким за последние годы: целых 80% россиян знают о недавних протестах, следует из данных опроса «Левада-центра»* (имеется в распоряжении «Новой газеты»).

Более 20% (21%) респондентов внимательно следили за протестами в связи с арестом Навального, еще 59% хотя бы что-то слышали об этом. Доля тех, кто ничего не знает о протестах, составила всего 19%. При этом, как отмечают в «Левада-центре», о протестах в Хабаровске знали 75% опрошенных, о протестах в Башкирии — 37%, о протестах в связи с выборами в Мосгордуму в 2019 году — 63%, о протестах сторонников Навального в июне 2017 знали 61% россиян.

Респонденты в возрасте 18-24 лет наблюдали за акциями протеста больше всего (27% внимательно следили за этим, 58% — что-то слышали об этом), меньше всех недавними событиями интересовались люди 40-54 лет (20% внимательно следили, 58% — что-то слышали) и те, кому старше 55 (22% и 57% соответственно).

Резко выросло число россиян, которые ожидают дальнейшего роста протестной активности — этот показатель достиг уровня 1998 года.

Как уточнили «Новой газете» в «Левада-центре», уровень протестных ожиданий на фоне возвращения и ареста Навального оказался самым высоким в XXI веке, однако при этом готовность участвовать в протестах упала. 43% опрошенных заявили, что возможны новые протесты с экономическими требованиями, 45% считают, что возможны новые политические протесты.

Лишь 17% респондентов готовы выйти протестовать из-за экономической ситуации в стране и 15% — из-за политической. Еще в ноябре 2020 года соответствующие показатели составляли 23% и 19% соответственно, заявили в «Левада-центре».

«Левада» отмечает, что те, кто не одобряют деятельность президента России Владимира Путина, больше следили за протестами (30%), чем его сторонники (16%).

К протестующим респонденты относятся в основном негативно (39%) и безразлично (37%), однако положительно к ним относятся почти четверть россиян (22%). Опрошенные лучше относились к протестующим в Хабаровске летом 2020 года (47% положительно и лишь 16% отрицательно) или к протестующим в Москве летом 2019 года (23% положительно, 25% — отрицательно), заявили в «Левада-центре».

Лучше всего к тем, кто выходят на акции протеста, относятся пользователи соцсетей (31%) и телеграм-каналов (51%), хуже всего — телезрители (14% одобряют, 48% не одобряют).

Недовольство положением дел в стране — главная причина участия людей в протестах, так ответили 43% респондентов. Однако 28% уверены, что люди выходят на митинги, потому что им за это платят — это один из самых высоких показателей за последние годы, отмечают в «Левада-центре».

Почти пятая часть опрошенных (19%) заявили, что мотивом для выхода на протест стало возмущение коррупцией, которую Навальный показал в фильме «Дворец для Путина», другие 16% высказали мнение, что протестующих возмутил арест политика.

Ранее опрос «Левада-центра» показал, что уровень доверия президенту России Владимиру Путину опустился до 29% — этот показатель снижается более двух лет подряд. При этом уровень доверия политику Алексею Навальному повысился до 5% и впервые превысил уровень доверия лидеру КПРФ Геннадию Зюганову (4%).

Социолог, заместитель директора «Левада-центра» Денис Волков в разговоре с «Новой газетой» тогда заявил, что на показатель доверия Навальному оказали влияние ситуация вокруг политика, фильм «Дворец для Путина», возвращение его на родину и то, что Навальный находился в информационной повестке весь январь. По мнению Волкова, попадание Навального в этот рейтинг — усиление позиций политика.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента