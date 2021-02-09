Удмуртия стала первым российским регионом, который объявил об отмене обязательного масочного режима

Масочный режим в Удмуртии перестанет быть обязательным и будет носить рекомендательный характер с 12 февраля. Об этом глава региона Александр Бречалов заявил во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте».

«Начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим в республике будет носить рекомендательный характер», — сообщил он. Как отмечает РБК, Удмуртия — первый российский регион, который объявил об отмене обязательного ношения масок.

Бречалов уверил, что многие жители уже переболели коронавирусом, однако он попросил жителей республики продолжить носить маски в общественных местах, особенно тех, кто не болел COVID-19. Также с 10 февраля в Удмуртии снимаются ограничения на работу заведений общепита и культурно-досуговых учреждений.

Спортивные мероприятия смогут посещать все желающие, в том числе и несовершеннолетние, на который распространялся запрет на посещение таких мероприятий, однако для людей старше 65 лет это ограничение останется в силе. Спортивные залы в этом случае должны быть заполнены не больше, чем на 50%.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Удмуртии выявили Более 26,4 тысяч человек с коронавирусом, умер от инфекции, согласно данным оперштаба, 541 человек.

В октябре прошлого года Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим и запретил работу ночных ресторанов по всей стране «в связи с продолжающимся глобальным распространением новой коронавирусной инфекции». Согласно постановлению, всем россиянам необходимо носить маски в местах скопления людей, общественном транспорте, такси, лифтах и на парковках.