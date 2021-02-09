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Против политических преследований, судебного произвола и избиений мирных граждан. Более 200 общественных деятелей обратились к власти
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№ 13 от 8 февраля 2021Читать номер
Что произошло за день 9 февраля. Коротко
«Новая газета»редакция
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- В Кремле заявили, что знают про петицию, размещенную «Новой газетой», с предложением поменять закон о митингах и привести его в соответствие с Конституцией РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что петиция, которую подписали уже более 12 тысяч человек, привлечет внимание законодателей.
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- Новым художественным руководителем «Гоголь-центра» станет актер Алексей Агранович. Он вступит в должность 26 февраля. Агранович сменит на этом посту режиссера Кирилла Серебренникова, который объявил о своем уходе из театра и выступил с прощальным словом. Он возглавил «Гоголь-центр» в 2012 году, когда театр был основан. Спустя пять лет режиссер стал фигурантом дела «Седьмой студии».
- На Мамаевом кургане в Волгограде 4 февраля прошли съемки клипа в поддержку президента России Владимира Путина. Однако участникам изначально сказали, что будут съемки клипа группы «Любэ». «Мы были уверены, что это будет какое-то патриотическое мероприятие ко дню победы в Сталинградской битве. А потом оказалось совершенно наоборот. Думали, что мы за Сталинград, а оказалось, что мы за Путина», — рассказала одна из женщин, ставшая очевидцем события.
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- В ФСБ отказались объяснять причину аннулирования вида на жительство директора «Правовой инициативы»* Ванессы Коган, сославшись на то, что эта информация содержит государственную тайну. Ранее силовики заявляли, что Коган «составляет угрозу безопасности Российской Федерации», и сообщили, что ей необходимо покинуть Россию, однако ЕСПЧ запретил высылать Коган из страны до окончания разбирательств.
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- Прокуратура начала проверку после того, как ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН пожаловались Путину на низкие зарплаты. Это произошло на следующий день после того, как одна из сотрудниц института — Анастасия Проскурина — рассказала, что старший научный сотрудник получает зарплату в 25 000 рублей, а с надбавками — 32 000 рублей вопреки указу о повышении зарплат ученых до 200% от средних по региону.
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Теги:кремль, казалось бы при чем тут политика, путин, ng
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