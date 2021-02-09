В столице за два месяца оштрафовали более четырех тысяч москвичей за непристегнутый ремень. Нарушение выявляли с помощью камер

В Москве за два месяца восемь новых дорожных камер зафиксировали более четырех тысяч (4211) случаев, когда водитель и пассажиры едут с непристегнутыми ремнями безопасности. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем телеграм-канале.

«Это очень много — больше населения Фолклендских островов. Использовать ремень безопасности — обязательно для всех. В 50% аварий он спасает жизнь тех, кто едет на передних сидениях, а на 75% снижает риск смертельного исхода для тех, кто сидит сзади», — заявили в дептрансе.

Восемь новых дорожных камер, которые штрафуют за непристегнутый ремень безопасности и разговор по телефону за рулем, начали работать в столице в декабре 2020 года. Они размещены в центре Москвы, на юго-западе и северо-востоке города и за пределами МКАД — в Новомосковском административном округе.

За непристегнутый ремень в транспорте предусмотрен штраф в одну тысячу рублей, за использование телефона — 1,5 тысячи рублей.

Нарушения, как уточняет Autonews, распознают при помощи нейросети и Big Data. После этого камера делает снимок и отправляет его на обработку, уведомления о штрафах присылают непосредственному собственнику машины.

В столичной Госавтоинспекции сообщали, что за 2020 год московская ГИБДД зафиксировала 30,295 млн нарушений правил дорожного движения, из них 28,5 млн постановлений вынесли при помощи дорожных камер.

Ранее «Роскомсвобода» выпустила доклад, из которого следует, что за полгода работы систем уличного видеонаблюдения и распознавания лиц чиновники так и не остановили утечки данных с московских камер и они свободно продаются в даркнете.

В частности, журналист Андрей Каганских в конце 2019 года провел эксперимент и выяснил, что в московской системе видеослежки нет препятствий для утечек данных и что полицейские, имея доступ к системе интеллектуального видеонаблюдения, незаконно продают данные на форумах и чатах, в основном частным детективам и коллекторам. Цена вопроса варьировалась от трех тысяч до десяти тысяч рублей.