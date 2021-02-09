Российским биатлонистам во время ЧМ запретили публиковать флаг и другую символику страны в соцсетях

Российским биатлонистам и тренерам запретили публиковать в своих социальных сетях флаг, герб и другие государственные символы России во время чемпионата мира в Словении. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

В IBU заявили, что за публикацию в соцсетях изображений госсимволики членам российской команды могут вынести предупреждение. Турнир пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля. На чемпионате мира будет разыграно 12 комплектов наград, первой гонкой первенства станет смешанная эстафета, которая состоится 10 февраля и начнется в 17:00 по мск.

Российские биатлонисты выступят в статусе команды Союза биатлонистов России, им можно будет использовать только английскую аббревиатуру национальной федерации — RBU (Russian Biathlon Union). Также вместо российского триколора на флаге у спортсменов будет изображен монохромный логотип Союза биатлонистов России.

В декабре прошлого года спортивный арбитражный суд (CAS) признал обоснованным решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и утвердил список санкций в отношении российского спорта. CAS отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионах мира на два года.

В соответствии с решением суда российским спортсменам запрещено участвовать под национальным флагом в Олимпийских и Паралимпийских играх, а также в чемпионатах мира, которые проводятся при участии WADA. Им также не разрешили использовать форму с флагом и гербом России и другими национальными символами, исполнять национальный гимн и проводить в стране Олимпийские игры или чемпионаты мира.

Российским атлетам разрешили выступать на крупных международных турнирах только под нейтральным флагом, им также будет необходимо проходить дополнительные допинг-тесты.

Исполнительный комитет WADA в декабре 2019 года отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и других крупных международных соревнованиях на четыре года. После этого Россия подала апелляцию в CAS.

В 2017 году бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал в WADA свои дневники с описанием системы употребления допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи. В них утверждалось, что пробы менялись на чистые и что только после этого исследовались на наличие запрещенных препаратов.

После этого Международный олимпийский комитет дисквалифицировал спортсменов из России, аннулировал их результаты и приостановил членство Олимпийского комитета страны.