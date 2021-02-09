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№ 13 от 8 февраля 2021Читать номер
Суд в Москве арестовал на пять суток главу профсоюза «Курьер». Он вел репортаж от суда, где должны были огласить приговор Мифтахову
Коптевский районный суд Москвы арестовал корреспондента YouTube-канала «Вестник Бури Originals» и председателя профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева на пять суток за якобы призыв участвовать в несанкционированной акции у Головинского суда, где 11 января планировали огласить приговор математику Азату Мифтахову. Об этом сообщает «Апология протеста».
Украинцева признали виновным в организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). В протоколе говорится, что Украинцев 10 января на своей странице во «ВКонтакте» «осуществил призыв неопределенного круга граждан к участию в несогласованной акции» у Головинского суда Москвы. 11 января Головинцев вел репортаж от суда, оглашение приговора Мифтахову в итоге перенесли на 18 января.
Адвокат Вероника Полякова уточнила, что первоначально протокол был составлен лишь по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичных мероприятий), однако за прошедшую ночь появилась еще и ч. 2. Суд по ч. 5 ст. 20.2 КоАП пройдет позже.
Головинский суд Москвы приговорил Мифтахова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, он находился под стражей почти два года и рассказывал о пытках. Другим фигурантам дела — Елене Горбань и Андрею Ейкину — суд назначил условное наказание сроком четыре и два года соответственно. Еще два фигуранта дела — Алексей Кобаидзе и Святослав Речкалов — покинули Россию и находятся в розыске.
По версии обвинения, 31 января 2018 года Мифтахов и его знакомые совершили нападение на офис «Единой России» в столичном районе Ховрино. Горбань якобы разбила окно молотком, Кобаидзе бросил в офис файер, Ейкин снимал процесс на видео, а Речкалов опубликовал запись в интернете. Мифтахов в это время стоял вблизи и следил за обстановкой, считает следствие.