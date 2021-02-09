Поддержи!
Против политических преследований, судебного произвола и избиений мирных граждан. Более 200 общественных деятелей обратились к власти
Материалы
Рубрики
Темы
- Важные тексты недели4 материала
- Как прошли протесты 23 января11 материалов
- Арест Навального и протесты в России24 материала
Свежий выпуск
№ 13 от 8 февраля 2021Читать номер
На жительницу Пскова, которую заставили извиниться перед силовиками за видео в TikTok, завели дело о неуважении к власти
На жительницу Пскова Екатерину Беляеву завели административное дело о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). Об этом сообщает издание «7×7» со ссылкой на саму Беляеву.
В протоколе дела, на которое ссылается издание, утверждается, что 23 января Беляева выложила в своем аккаунте в TikTok запись, «содержащую явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в России». Экспертиза, на которую ссылались силовики, показала, что словами «копы» и «бранной лексикой» девушка негативно отозвалась о представителях властей, за что ей теперь грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.
По словам Беляевой, она удалила видео через день после публикации: «Но полиция, вероятно, достала уже удаленные видео через техническую службу TikTok и собрала состав преступления», — прокомментировала она. Беляева заявила, что будет «осторожней в своих высказываниях» и будет «лучше думать перед тем, как что-то записывать»: «Власть не может заставить вас поменять свое отношение к чему-то, но помогает понять, что нужно быть осторожнее», — уверила она.
Жительница Пскова Екатерина Беляева ранее заявляла, что не участвовала в акции 23 января в поддержку политика Алексея Навального. Однако затем она выложила в TikTok видео, где назвала «копов» матерным словом, а также, как отмечает «7×7», сообщила, что гордится другими городами России, «которые стояли насмерть против едра».
Впоследствии она опубликовала другое видео, на котором оставила напротив здания регионального ФСБ пакет с надписью «Постирать до завтра. Федеральная стирка белья». Позже она удалила оба ролика.
На следующий день видео, уже удаленное из TikTok, опубликовал в паблике «Подслушано Опознание Псков» человек под ником Вячеслав Смородин, а уже 30 января Беляева приехала в отдел полиции, где, по словам девушки, ее заставили на камеру извиниться перед силовиками.
Силовики, как заявила Беляева, обещали не выкладывать видео с ее извинениями никуда, кроме сайта регионального МВД, однако его опубликовали в местных сообществах во «ВКонтакте».