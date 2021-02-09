Кремль ожидает, что петиция «Новой» с призывом привести закон о митингах в соответствие с Конституцией РФ привлечет внимание законодателей

В Кремле знают про петицию, размещенную «Новой газетой», с предложением поменять закон о митингах и привести его в соответствие с Конституцией РФ, однако текста не видели, как и реакций на нее со стороны в том числе законодателей и правозащитников. Об этом, как передают РИА-Новости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не знаю, какое будет мнение у правозащитников на этот счет, какое будет мнение у Общественной палаты, у политических партий. Все зависит от того, насколько это будет или поддержано, или эта точки зрения не будет разделяться», — заявил Песков. Он добавил, что

петицию «все видят», а СМИ «публикуют об этом сообщения, поэтому конечно, так или иначе, она привлечет внимание».

Петицию, размещенную «Новой газетой», с требованием привести законодательство о митингах и демонстрациях в соответствие с Конституцией уже подписали более 10 тысяч человек. Среди них — актеры Вениамин Смехов и Чулпан Хаматова, писатель Борис Акунин, режиссер Виталий Манский, а также еще около 180 ученых, актеров, писателей и общественных деятелей. Желание подписать открытое письмо также высказали журналистка Ксения Собчак и актер Владимир Мишуков.

Авторы петиции осудили «бессмысленно жестокие» действия полиции во время протестных акций и «полный произвол судов, в массовом порядке нарушавших все мыслимые требования закона, принцип непредвзятости, справедливости».

На акциях в поддержку политика Алексея Навального, которые прошли 23, 31 января и 2 февраля, по всей России было задержано более 10 тысяч человек, сотни из них отправили отбывать аресты в спецприемники. Многие говорили о применении силы и спецсредств, в частности — дубинок и электрошокеров — со стороны силовиков.