Думская комиссия обвинила саратовского депутата Бондаренко в коррупции из-за получения доходов от YouTube-канала

Депутата Саратовской областной думы от партии КПРФ Николая Бондаренко хотят привлечь к уголовной ответственности за коррупционное преступление из-за доходов от канала на YouTube «Дневник депутата». Об этом пишет «Коммерсант».

По мнению председателя думской комиссии по доходам Алексея Антонова («Единая Россия»), которая посчитала, что в действиях депутата была коррупционная составляющая, Бондаренко не имел права получать доход от канала. Он уточнил, что речь идет в том числе о добровольных пожертвованиях.

«По сути, никто не вправе запретить ему или любому другому депутату производить видеосъемку и выкладывать запись со своими комментариями в интернет. Но когда речь заходит о получении добровольных пожертвований от его подписчиков за данный контент — это уже нарушение законодательства», — заявил Антонов.

Информацию о принятом на заседании комиссии решении хотят направить в прокуратуру. Сам Бондаренко не исключил, что его могут лишить депутатского мандата, а в случае уголовного преследования он не сможет участвовать в выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Депутат предположил, что таким способом его хотят нейтрализовать политические оппоненты.

На YouTube-канал Бондаренко подписаны 1,25 млн человек. Одним из самых популярных роликов стал тот, на котором он с мегафоном выступает в облдуме после того, как у него отключили микрофон, отмечает Znak.com.

Накануне Бондаренко задержали из-за участия в несанкционированной акции 31 января. На него составили протокол о нарушении правил проведения митингов (ст. 20.2 КоАП) и оштрафовали депутата на 20 тысяч рублей. Председатель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов осудил давление на Бондаренко и на партию: «Или вы дадите отбой, или мы поднимем всю страну, мы не дадим устроить расправу над нашим талантливым депутатом», — приводит его слова Znak.com.