ЕСПЧ присудил трем ингушам по 60 тысяч евро. Силовики выбили из них признания в терроризме под пытками

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес постановление «Успанов и другие против России», где рассмотрел жалобы 13 человек на жестокое обращение со стороны силовиков и на использование в судах показаний, добытых силой. Об этом «Новой газете» рассказали в правозащитном центре «Мемориал»*.

Суд присудил жителям пригородного района Республики Северная Осетия-Алания (РСО-А) Умару Хадзиеву, Алихану Оздоеву и Рустаму Цурову по 60 тысяч евро компенсации морального вреда каждому.

В ЕСПЧ заявили, что Россия нарушила ст. 3 (запрет пыток и жестокого обращения) и ст. 6 (право на справедливое судебное производство) Конвенции. Интересы троих заявителей представляли юрист Иса Гандаров («Мемориал»), Элеонора Давидян и юристы Европейского центра защиты прав человека.

Как напоминает «Мемориал», в июле 2006 года Хадзиева, Оздоева и Цурова во Владикавказе остановили сотрудники ГАИ для проверки документов, однако документы оказались только у последнего. Всех троих доставили в отдел для установления личности.

Позже туда приехали сотрудники Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП), которые заявили, что в машине мужчин находится взрывное устройство.

Мужчин доставили в РУБОП, где стали допрашивать, оскорбляя по национальному признаку (заявители — ингуши — ред.) и применяя физическую силу, в этом участвовали в том числе и сотрудники ФСБ, уверяют в «Мемориале».

Как заявляют в организации, в течение полутора часов сотрудники пытали ингушей и требовали признаться в преступлениях, которые, по словам мужчин, они не совершали.

Все это время мужчины периодически теряли сознание, а на просьбе о помощи никто не реагировал, отмечают в «Мемориале».

После этого Хадзиева, Оздоева и Цурова отправили в камеры; врачи, которые обследовали их на следующий день, зафиксировали травмы на разных частях тела.

Впоследствии троих мужчин госпитализировали с многочисленными травмами, напоминают в «Мемориале». Их снова вернули в камеры, где они признались в совершении преступлений террористической направленности. Позже мужчины отказались от показаний, которые были даны, как отмечают в «Мемориале», под пытками и без адвокатов, а 13 декабря 2007 года Верховный Суд РСО-А признал их виновными и приговорил к срокам от 18 до 24 лет.

Заявители пожаловались на жестокое обращение со стороны силовиков в местную прокуратуру, в воктябре 2006 года было возбуждено уголовное дело, но в марте 2007 года его закрыли из-за отсутствия состава преступления. В июня 2008 года мужчины обратились с жалобой в ЕСПЧ.

В декабре 2007 года Рустама Цурова приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Умара Хадзиева — к 23 годам, Алихана Оздоева — к 18 годам. Цурову вменялось участие в совершении пяти терактов, Хадзиеву — в четырех терактах, Оздоеву — в трех терактах, совершенных на территории республики. Мужчины до сих пор отбывают наказание по этим приговорам.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента