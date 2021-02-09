В ФСБ отказались объяснять причину аннулирования вида на жительство директора «Правовой инициативы» Ванессы Коган, сославшись на гостайну

Коптевский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска директора «Правовой инициативы»* Ванессы Коган к МВД из-за аннулирования ее вида на жительство в России. Об этом «Новой газете» рассказала сама Коган.

«Чем было обосновано решение суда — очень сложно сказать, суд просто ссылался на норму закона, которая позволяет принимать решения по аннулированию вида на жительство иностранного гражданина без какой-либо судебной проверки», — заявила Коган.

Она уточнила, что такое решение суда было принято автоматически. По ее словам, МВД не собиралось в любом случае оспаривать решение или проводить проверку доводов ФСБ.

«Представитель ФСБ, которого мы ждали сегодня и который должен был принести документы с информацией по существу об угрозе, которую я якобы представляю, принес лишь короткие возражения, без какой-либо информации по существу», — рассказывает директор «Правовой инициативы». В этих документах, как уточнила Коган, была лишь короткая запись о том, что она занимается деятельностью, которая «угрожает национальной безопасности» России.

«Мы несколько раз задавали представителю ФСБ вопрос, почему было принято такое решение и связано ли оно с моей деятельностью по защите граждан в ЕСПЧ», — заявила Коган. По ее словам,

представитель ФСБ отвечал, что не может ничего пояснить, поскольку вся информация является государственной тайной.

Коган ходатайствовала о передаче дела в Мосгорсуд и привлечении ФСБ в качестве ответчика, чтобы истребовать какую-либо несекретную выписку, но судья отклонила все запросы.

«Мы обжалуем это решение, это нужно делать для того, чтобы донести дело до ЕСПЧ.

Это будет 100% победа в ЕСПЧ — суд найдет нарушение моего права на частную семейную жизнь», — подытожила директор «Правовой инициативы».

Миграционное управление МВД в Сахарово 2 декабря прошлого года аннулировало вид на жительство директора «Правовой инициативы». В ведомстве сочли, что Коган «составляет угрозу безопасности Российской Федерации», и сообщили, что ей необходимо покинуть Россию через две недели. Уже 11 декабря ЕСПЧ запретил высылать директора «Правовой инициативы» из России до окончания разбирательств.

В конце декабря 2020 года силовики задержали Коган и сообщили, что они собираются составить протокол за нарушение режима пребывания иностранных граждан в России (ст. 18.8 КоАП), однако в тот день суд не стал рассматривать материалы, подготовленные МВД, из-за недостатков.

Коган имеет гражданство США. Последние 11 лет она проживает в России и занимается правозащитной деятельностью. Проект «Правовая инициатива» помогает гражданам России подавать жалобы в ЕСПЧ и консультирует по юридическим вопросам. В частности, «Правовая инициатива» занимается нарушениями Европейской конвенции по правам человека, связанными с вооруженными конфликтами и постконфликтными ситуациями.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента