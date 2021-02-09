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Материал «Медиазоны»

Блогеру из Бурятии дали 25 суток. Из‑за голодовки его госпитализировали, но он обязан вернуться в изолятор

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№ 13 от 8 февраля 2021

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Глава администрации Алушты объявила об ограничении подачи воды

Общество3

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В крымском городе Алушта на следующей неделе ограничат подачу воды. Об этом сообщила в фейсбуке глава городской администрации Галина Огнева. 

«17, 18, 19 февраля тестовое введение графика: подача воды с 05:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00», — уточнила она. Вопрос о переходе на утвержденный график подачи воды с 25 февраля вынесли на рассмотрение местной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Огнева отметила, что активным остается источник Джур-Джур. Однако в целом запас воды не растет — суточный приток, как и расход, составляет в среднем 20 тысяч кубометров. 

Алушта не первый город в Крыму, где возникли проблемы с водой. В прошлом году воду по графику подавали в Ялте и Симферополе. Как отмечает РИА Новости, в первом городе после январских осадков воду подают круглосуточно, но во втором она подается по три часа утром и вечером. 

Теги:
em, вода , крым

Доставленному из Екатеринбурга в Москву координатору штаба Навального назначили 15 суток ареста

Общество145

Мария ЕфимоваКорреспондент

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Солнцевский районный суд Москвы арестовал на 15 суток координатора екатеринбургского штаба Навального Алексея Гресько. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Алексей Бушмаков. 

Гресько признали виновным в неповиновении законному распоряжению полиции (ст. 19.3 КоАП). Бушмаков уточнил, что отбывать административный арест Гресько будет в спецприемнике в Москве, решение суда планируется обжаловать.

Гресько накануне задержали в Екатеринбурге и доставили в Москву. Поручение о его доставке в суд поступило из столицы, говорил Бушмаков. 

28 января сотрудники линейного отдела «Внуково» транспортной полиции Москвы прилетали в спецприемник к Гресько, где он отбывал административный арест по делу об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) для составления протокола по ст. 19.3 КоАП. Сотрудники утверждают, что Гресько оказал им неповиновение, находясь 17 января 2021 в аэропорту «Внуково», куда прилетел из Германии политик Алексей Навальный, хотя координатор штаба прилетал туда встречать своего сына.

Теги:
арест, суды, москва, екатеринбург
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