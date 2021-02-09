Глава администрации Алушты объявила об ограничении подачи воды

В крымском городе Алушта на следующей неделе ограничат подачу воды. Об этом сообщила в фейсбуке глава городской администрации Галина Огнева.

«17, 18, 19 февраля тестовое введение графика: подача воды с 05:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00», — уточнила она. Вопрос о переходе на утвержденный график подачи воды с 25 февраля вынесли на рассмотрение местной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Огнева отметила, что активным остается источник Джур-Джур. Однако в целом запас воды не растет — суточный приток, как и расход, составляет в среднем 20 тысяч кубометров.

Алушта не первый город в Крыму, где возникли проблемы с водой. В прошлом году воду по графику подавали в Ялте и Симферополе. Как отмечает РИА Новости, в первом городе после январских осадков воду подают круглосуточно, но во втором она подается по три часа утром и вечером.