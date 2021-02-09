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№ 13 от 8 февраля 2021Читать номер
Глава администрации Алушты объявила об ограничении подачи воды
В крымском городе Алушта на следующей неделе ограничат подачу воды. Об этом сообщила в фейсбуке глава городской администрации Галина Огнева.
«17, 18, 19 февраля тестовое введение графика: подача воды с 05:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00», — уточнила она. Вопрос о переходе на утвержденный график подачи воды с 25 февраля вынесли на рассмотрение местной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Огнева отметила, что активным остается источник Джур-Джур. Однако в целом запас воды не растет — суточный приток, как и расход, составляет в среднем 20 тысяч кубометров.
Алушта не первый город в Крыму, где возникли проблемы с водой. В прошлом году воду по графику подавали в Ялте и Симферополе. Как отмечает РИА Новости, в первом городе после январских осадков воду подают круглосуточно, но во втором она подается по три часа утром и вечером.
Доставленному из Екатеринбурга в Москву координатору штаба Навального назначили 15 суток ареста
Мария ЕфимоваКорреспондент
Солнцевский районный суд Москвы арестовал на 15 суток координатора екатеринбургского штаба Навального Алексея Гресько. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Алексей Бушмаков.
Гресько признали виновным в неповиновении законному распоряжению полиции (ст. 19.3 КоАП). Бушмаков уточнил, что отбывать административный арест Гресько будет в спецприемнике в Москве, решение суда планируется обжаловать.
Гресько накануне задержали в Екатеринбурге и доставили в Москву. Поручение о его доставке в суд поступило из столицы, говорил Бушмаков.
28 января сотрудники линейного отдела «Внуково» транспортной полиции Москвы прилетали в спецприемник к Гресько, где он отбывал административный арест по делу об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) для составления протокола по ст. 19.3 КоАП. Сотрудники утверждают, что Гресько оказал им неповиновение, находясь 17 января 2021 в аэропорту «Внуково», куда прилетел из Германии политик Алексей Навальный, хотя координатор штаба прилетал туда встречать своего сына.