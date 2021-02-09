Доставленному из Екатеринбурга в Москву координатору штаба Навального назначили 15 суток ареста

Наиболее вероятной версией происхождения коронавируса является передача от животного к человеку через промежуточного носителя, заявил к глава миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухане Питер Бен Эмбарек во время итогового брифинга.

По словам Эмбарека, животное, которое стало источником вируса, пока еще не установлено. Глава миссии также отметил, что коронавирус мог распространиться через поверхность замороженных продуктов.

Эксперты ВОЗ провели исследование в регионе и выяснили, что происхождение коронавируса в лаборатории в Ухани маловероятно, так как ранее не было никаких подтверждений существования этого вируса. Также маловероятной версией происхождения COVID-19 Эмбарек назвал прямую передачу вируса от летучей мыши к человку.

Кроме этого, специалисты выяснили, что вспышки коронавируса были на других рынках, помимо «Хуанань» в Ухане в декабре 2019 года.

В делегацию ВОЗ, которая в середине января прибыла в китайский город Ухань, вошли вирусологи и другие эксперты из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, России, Нидерландов, Катара и Вьетнама. Associated Press отмечал, что одного визита вряд ли хватит для установления причины появления вируса. Для выявления животного, которое стало источником вируса, нужны многолетние исследования.

Первоначально специалисты ВОЗ должны были приехать в Китай в начале января, отмечает The Guardian. Однако прибытие ученых отложили из-за отсутствия от Пекина разрешения на их въезд. В китайском МИД заявили, что задержка произошла из-за недопонимания между сторонами.

COVID-19 начал распространяться в Ухане в конце 2019 года. По данным университета Джонса Хопкинса на данный момент, во всем мире зафиксировано свыше 92 млн случаев заражения COVID-19, умерли от инфекции почти 2 млн человек. По обоим показателям первое место занимают США, где за время пандемии выявили более 23 млн случаев, скончались из-за инфекции более 384 тысяч пациентов.