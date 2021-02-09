Актера Алексея Аграновича назначили на пост руководителя «Гоголь-центра»

Новым худруком «Гоголь-центра» станет актер Алексей Агранович. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Департаменте культуры Москвы.

Алексей Агранович. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Агранович вступит в должность 26 февраля. Он уточнил агентству, что контракт с ним еще не подписали, но выразил надежду на то, что это произойдет в ближайшее время.

Новый худрук «Гоголь-центра» окончил ВГИК. Он с 1995 года играет в театре и кино, занимается режиссурой, организует фестивали и спецмероприятия. В качестве театрального режиссера он работал в «Театре Антона Чехова», «Квартете И» и «Гоголь-центре».

Агранович сменит на этом посту режиссера Кирилла Серебренникова, который объявил о своем уходе из театра сегодня. Он возглавил «Гоголь-центр» в 2012 году, когда театр был основан. Спустя пять лет режиссер стал фигурантом дела «Седьмой студии» — ему предъявили обвинение в мошенничестве. Летом Мещанский суд Москвы приговорил его к трем годам лишения свободы условно.