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№ 13 от 8 февраля 2021

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ЕСПЧ присудил 50 тысяч евро жителю Чечни, рассказавшему о пытках в милиции в 2005 году

Общество4

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 50 тысяч евро компенсации жителю Чечни Роману Гастемирову, который рассказал о пытках в отделе милиции Грозного в 2005 году. Об этом «Новой газете» рассказали в «Комитете против пыток». 

ЕСПЧ посчитал, что в случае с Гастемировым была нарушена статья 3 Европейской конвенции по защите прав человека, в которой говорится о запрете пыток. Также суд указал, что по этому факту не было проведено эффективного расследования. 

Гастемирова задержали 10 августа 2005 года возле его дома и доставили в Ленинский РОВД Грозного. Мужчина рассказал, что там силовики стали избивать его руками и ногами, нанося удары по разным частям тела, и пытать электрическим током. Таким образом они хотели заставить Гастемирова признаться в том, что он участвует в незаконных вооруженных формированиях. 

Через десять дней Гастемирова привезли в СИЗО, у него были гематомы в промежности и справа в лопаточной области. Судмедэкспертиза подтвердила наличие у него травм, но не смогла определить давность появления гематом. 

Гастемиров в сентябре того же года обратился к прокурору Чечни с просьбой «не считать действительными его показания», так как они были получены под пытками. Однако уголовного дела об избиении мужчины так и не было возбуждено. Следствие считает, что Гастемиров дал свои показания добровольно, в основу этой версии легли объяснения только самих милиционеров. В январе 2006 года мужчину приговорили к шести месяцам лишения свободы по делу о участии в незаконном вооруженном формировании. 

Теги:
em, чечня, комитет против пыток, еспч
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