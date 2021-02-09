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№ 13 от 8 февраля 2021

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Хаматова, Акунин, Звягинцев и еще несколько тысяч человек потребовали привести законодательство о митингах в соответствие с Конституцией

Общество4 329

4 329
 

Более 8 тысяч человек потребовали привести законодательство о митингах и демонстрациях в соответствие с Конституцией. Соответствующую петицию «Новая газета» разместила на сайте Сhange.org.

«Все заявки на проведение подобных мероприятий в последнее время не получали согласования органов власти, и это является прямым нарушением прав граждан, гарантированных 31-й статьей российской Конституции, нормы которой имеют приоритет перед любыми законами, тем более — решениями органов исполнительной власти», — говорится в обращении.

Среди подписавших петицию — актеры Вениамин Смехов и Чулпан Хаматова, писатель Борис Акунин, режиссер Виталий Манский, а также еще около 180 ученых, актеров, писателей и общественных деятелей. Желание подписать открытое письмо также высказали журналистка Ксения Собчак и актер Владимир Мишуков.

Авторы петиции осудили «бессмысленно жестокие» действия полиции во время протестных акций и «полный произвол судов, в массовом порядке нарушавших все мыслимые требования закона, принцип непредвзятости, справедливости».

P.S.

После публикации обращения на сайте «Новой» многие читатели написали письма в газету с просьбой добавить их подпись. Редакция не в состоянии обработать такое количество обращений самостоятельно и просит всех желающих подписывать петицию на Сhange.org.

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Теги:
sn, конституция, открытое письмо, обращение
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