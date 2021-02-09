Материал «Медиазоны»
Блогеру из Бурятии дали 25 суток. Из‑за голодовки его госпитализировали, но он обязан вернуться в изолятор
Материалы
Рубрики
Темы
- Важные тексты недели4 материала
- Как прошли протесты 23 января11 материалов
- Арест Навального и протесты в России24 материала
Свежий выпуск
№ 13 от 8 февраля 2021Читать номер
Хаматова, Акунин, Звягинцев и еще несколько тысяч человек потребовали привести законодательство о митингах в соответствие с Конституцией
Более 8 тысяч человек потребовали привести законодательство о митингах и демонстрациях в соответствие с Конституцией. Соответствующую петицию «Новая газета» разместила на сайте Сhange.org.
«Все заявки на проведение подобных мероприятий в последнее время не получали согласования органов власти, и это является прямым нарушением прав граждан, гарантированных 31-й статьей российской Конституции, нормы которой имеют приоритет перед любыми законами, тем более — решениями органов исполнительной власти», — говорится в обращении.
Среди подписавших петицию — актеры Вениамин Смехов и Чулпан Хаматова, писатель Борис Акунин, режиссер Виталий Манский, а также еще около 180 ученых, актеров, писателей и общественных деятелей. Желание подписать открытое письмо также высказали журналистка Ксения Собчак и актер Владимир Мишуков.
Авторы петиции осудили «бессмысленно жестокие» действия полиции во время протестных акций и «полный произвол судов, в массовом порядке нарушавших все мыслимые требования закона, принцип непредвзятости, справедливости».
P.S.
После публикации обращения на сайте «Новой» многие читатели написали письма в газету с просьбой добавить их подпись. Редакция не в состоянии обработать такое количество обращений самостоятельно и просит всех желающих подписывать петицию на Сhange.org.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных