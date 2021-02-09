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№ 13 от 8 февраля 2021

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«Коммерсант»: власти предлагают обязать соцсети сделать бесплатным видеоконтент во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»

Общество272

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Администрация президента и Минцифры в рамках эксперимента «Доступный интернет» хотят обязать операторов связи сделать бесплатным видеоконтент в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», чтобы они конкурировали с YouTube. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Помимо видео в соцсетях, операторов предлагают обязать предоставить бесплатный доступ к сайтам телеканалов первого и второго мультиплекса. Один из источников «Коммерсанта» утверждает, что за включение видеоконтента в «Доступный интернет» якобы выступает в первую очередь АП. Однако другой собеседник издания заявил, что бесплатный доступ к нему продвигает глава Минцифры Максут Шадаев.

В качестве компенсации операторам предлагалось размещение на бесплатных сайтах рекламы и баннеров для перехода на платные ресурсы, а сами операторы просили налоговые вычеты с закупок оборудования, отмечает «Коммерсант». Но, по данным издания, конкретные предложения по компенсациям до сих пор не обсуждаются.

В «Ростелекоме», «МегаФоне», «Вымпелкоме», Tele2, «Одноклассниках», «Национальной Медиа Группе» и «Газпром-медиа» отказались от комментариев «Коммерсанту». В «ЭР-Телекоме» сказали, что не в курсе инициативы и к ее обсуждению приглашены не были. В МТС и «ВКонтакте» не ответили на запрос издания. В Минцифры после сдачи материала «Коммерсанту» сообщили, что «последовательно ведут работу по реализации проекта».

Идею о предоставлении бесплатного доступа к некоторым порталам и сервисам в январе прошлого года высказал президент Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию. В апреле Минкомсвязи утвердило перечень «социально значимых» интернет-ресурсов. Туда вошли, в частности, связанное с «фабрикой троллей» РИА ФАН, популярный в 2000-х годах мессенджер ICQ и сайты Кремля.

Теги:
видео, соцсети, em, интернет
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