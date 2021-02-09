Поддержи!
Против политических преследований, судебного произвола и избиений мирных граждан. Более 200 общественных деятелей обратились к власти
Материалы
Рубрики
Темы
- Важные тексты недели4 материала
- Как прошли протесты 23 января11 материалов
- Арест Навального и протесты в России24 материала
Свежий выпуск
№ 13 от 8 февраля 2021Читать номер
Суд отправил московского мундепа Константина Янкаускаса под домашний арест по «санитарному делу»
«Новая газета»редакция
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 23 марта муниципального депутата Константина Янкаускаса по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ч. 1 ст. 236 УК). Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.
В конце января силовики провели обыск в московской квартире у родителей Янкаускаса. При этом мундеп сообщил, что не живет в этой квартире уже восемь лет.
Ранее по тому же делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм под домашний арест отправили муниципального депутата Дмитрия Барановского, пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш, главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, брата Навального Олега, юриста Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь, главу московского штаба Навального Олега Степанова и муниципального депутата Люсю Штейн.
Дело по статье 236 УК было возбудили в связи с акциями протестами, которые прошли 23 января. В Москве в митинге, как утверждает оперативный штаб, участвовали 19 человек, зараженных коронавирусом. Всего в связи с протестами 23 и 31 января в поддержку Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина», возбуждено уже несколько десятков уголовных дел в разных регионах России.
* Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента