Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 23 марта муниципального депутата Константина Янкаускаса по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ч. 1 ст. 236 УК). Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Фото: пресс-служба суда

В конце января силовики провели обыск в московской квартире у родителей Янкаускаса. При этом мундеп сообщил, что не живет в этой квартире уже восемь лет.

Ранее по тому же делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм под домашний арест отправили муниципального депутата Дмитрия Барановского, пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш, главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, брата Навального Олега, юриста Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь, главу московского штаба Навального Олега Степанова и муниципального депутата Люсю Штейн.

Дело по статье 236 УК было возбудили в связи с акциями протестами, которые прошли 23 января. В Москве в митинге, как утверждает оперативный штаб, участвовали 19 человек, зараженных коронавирусом. Всего в связи с протестами 23 и 31 января в поддержку Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина», возбуждено уже несколько десятков уголовных дел в разных регионах России.

* Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента