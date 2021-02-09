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№ 13 от 8 февраля 2021Читать номер
«Театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее всевозможных чиновников»: Серебренников объявил об уходе из «Гоголь-центра»
Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников объявил об уходе из театра. Фотографию с уведомлением об истечении контракта он опубликовал в своем инстаграме.
«Гоголь-центр как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее, всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей. Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас. И не надо унывать. В унынии нет ни жизни, ни свободы. Вы знаете, что надо делать. Всем — мир и любовь», — написал он.
О том, что учредитель театра — столичный департамент культуры — не планирует продлевать контракт с режиссером, стало известно в начале ноября. Информация об этом появилась на следующее утро после празднования восьмилетия центра.
Серебренников возглавлял «Гоголь-центр» с его основания в 2012 году. Спустя пять лет режиссер стал фигурантом дела «Седьмой студии» — ему предъявили обвинение в мошенничестве. Летом Мещанский суд Москвы приговорил его к трем годам лишения свободы условно.