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№ 13 от 8 февраля 2021Читать номер
Экс-замгубернатора Свердловской области Алексея Орлова назначили на пост главы Екатеринбурга
Изольда Дробинасобкор «Новой» на Урале
Главой столицы Урала стал Алексей Орлов, ставленник губернатора Евгения Куйвашева. Об этом пресс-служба администрации Екатеринбурга сообщила корреспонденту «Новой газеты».
За его кандидатуру проголосовал 31 депутат, двое воздержались, противников не нашлось.
Завтра, 10 февраля, у назначенного мэра должна состояться первая за последние 13 лет инаугурация – предыдущие два мэра, Евгений Ройзман и Александр Высокинский, от церемонии отказывались в пользу экономии бюджета.
В первых числа января стартовал конкурс по выбору мэра. На пост претендовали 44 человека, в финал прошли 42 конкурсанта. Оценивала их конкурсные программы комиссия из шести человек, слушатели в зал допущены не были. Из 42 участников выбрали троих: и.о. главы Екатеринбурга Алекся Орлова, главу администрации Ленинского района Дмитрия Ноженко и депутата свердловского Заксобрания Михаила Зубарева. Один из кандидатов выбыл из-за сведений о судимости, а второй отозвал заявление.
В конце декабря в Свердловской области мэр Высокинский ушел работать в областное правительство, а соратника губернатора Орлова назначили исполняющим обязанности мэра уральской столицы.
После назначения Орлова и.о. главы Екатеринбурга в кабинете мэра в здании администрации начали ремонт. Предыдущие мэры обновлений интерьера не требовали. По информации «КП-Екатеринбург», «косметический ремонт» кабинета обойдется в 6,5 миллионов рублей, туда также заказали дорогую итальянскую мебель.
Имя Алексея Орлова известно многим екатеринбуржцам в связи со скандалом в «Титановой долине», которую он курировал от правительства области. Предположительно, посредством «долины» из бюджета были выведены миллионы рублей.
В конце января Орлов заблокировал в инстаграме многих подписчиков, которые были недовольны его фотографией с прогулки на снегоходе. Жители Екатеринбурга в тот момент жаловались на качество уборки снега.
Прямые выборы мэра были отменены 25 мая 2018 года на внеочередном заседании городской думы, соответствующие поправки внесены в устав Екатеринбурга. Это решение стало следствием подписания губернатором закона об отмене прямых выборов мэра в апреле 2018 года. В течение двух лет общественность безрезультатно пытается вернуть себе возможность выбирать главу города.