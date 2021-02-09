Экс-замгубернатора Свердловской области Алексея Орлова назначили на пост главы Екатеринбурга

Главой столицы Урала стал Алексей Орлов, ставленник губернатора Евгения Куйвашева. Об этом пресс-служба администрации Екатеринбурга сообщила корреспонденту «Новой газеты».

За его кандидатуру проголосовал 31 депутат, двое воздержались, противников не нашлось.

Завтра, 10 февраля, у назначенного мэра должна состояться первая за последние 13 лет инаугурация – предыдущие два мэра, Евгений Ройзман и Александр Высокинский, от церемонии отказывались в пользу экономии бюджета.

В первых числа января стартовал конкурс по выбору мэра. На пост претендовали 44 человека, в финал прошли 42 конкурсанта. Оценивала их конкурсные программы комиссия из шести человек, слушатели в зал допущены не были. Из 42 участников выбрали троих: и.о. главы Екатеринбурга Алекся Орлова, главу администрации Ленинского района Дмитрия Ноженко и депутата свердловского Заксобрания Михаила Зубарева. Один из кандидатов выбыл из-за сведений о судимости, а второй отозвал заявление.

В конце декабря в Свердловской области мэр Высокинский ушел работать в областное правительство, а соратника губернатора Орлова назначили исполняющим обязанности мэра уральской столицы.

После назначения Орлова и.о. главы Екатеринбурга в кабинете мэра в здании администрации начали ремонт. Предыдущие мэры обновлений интерьера не требовали. По информации «КП-Екатеринбург», «косметический ремонт» кабинета обойдется в 6,5 миллионов рублей, туда также заказали дорогую итальянскую мебель.

Имя Алексея Орлова известно многим екатеринбуржцам в связи со скандалом в «Титановой долине», которую он курировал от правительства области. Предположительно, посредством «долины» из бюджета были выведены миллионы рублей.

В конце января Орлов заблокировал в инстаграме многих подписчиков, которые были недовольны его фотографией с прогулки на снегоходе. Жители Екатеринбурга в тот момент жаловались на качество уборки снега.

Прямые выборы мэра были отменены 25 мая 2018 года на внеочередном заседании городской думы, соответствующие поправки внесены в устав Екатеринбурга. Это решение стало следствием подписания губернатором закона об отмене прямых выборов мэра в апреле 2018 года. В течение двух лет общественность безрезультатно пытается вернуть себе возможность выбирать главу города.