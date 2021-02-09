В России выявили 15 019 новых случаев заражения коронавирусом 

За сутки российские врачи выявили еще 15 019 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве СOVID-19 заразились еще 1584 человека, в Санкт-Петербурге — 1078, в Подмосковье — 903. На четвертом и пятом местах по числу новых заболевших — Нижегородская (+457) и Воронежская (+369) области. Всего с марта инфекцию выявили у 3 998 216 жителей России.

За последний день непосредственно от коронавируса скончались 530 человек, из них 73— в Москве, 61 — в Санкт-Петербурге. Всего с начала пандемии в России COVID-19 унес более 77,5 тысячи жизней.

При этом по данным Росстата, только за декабрь в стране скончались 44 435 человек, у которых был коронавирус. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, смертность в России за весь 2020 год была выше на 17,9% в сравнении с 2019 годом, а доля умерших от COVID-19 от общего прироста смертности составила 31%.