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Материал «Медиазоны»

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№ 13 от 8 февраля 2021

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В России выявили 15 019 новых случаев заражения коронавирусом 

Общество62

62
 

За сутки российские врачи выявили еще 15 019 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве СOVID-19 заразились еще 1584 человека, в Санкт-Петербурге — 1078, в Подмосковье — 903. На четвертом и пятом местах по числу новых заболевших — Нижегородская (+457) и Воронежская (+369) области. Всего с марта инфекцию выявили у 3 998 216 жителей России.

За последний день непосредственно от коронавируса скончались 530 человек, из них 73— в Москве, 61 — в Санкт-Петербурге. Всего с начала пандемии в России COVID-19 унес более 77,5 тысячи жизней.

При этом по данным Росстата, только за декабрь в стране скончались 44 435 человек, у которых был коронавирус. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, смертность в России за весь 2020 год была выше на 17,9% в сравнении с 2019 годом, а доля умерших от COVID-19 от общего прироста смертности составила 31%.

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Теги:
sn, россия, коронавирус, пандемия

«Думали, что мы за Сталинград, а оказалось — за Путина»: учительница рассказала о съемках ролика в поддержку Путина под видом клипа «Любэ»

Общество1 381

1 381
 

На Мамаевом кургане в Волгограде 4 февраля прошли съемки клипа в поддержку президента Владимира Путина. Люди думали, что снимаются в клипе группы «Любэ», рассказала изданию V1.ru волгоградская учительница, которая участвовала в мероприятии. 

По ее словам, в районном управлении образования попросили предоставить двух человек для патриотической акции. Когда на месте собрались люди, организаторы отозвали руководителей и объявили, что сегодня будет сниматься патриотический клип группы «Любэ», 

«Мы были уверены, что это будет какое-то патриотическое мероприятие ко дню победы в Сталинградской битве. А потом оказалось совершенно наоборот. Думали, что мы за Сталинград, а оказалось, что мы за Путина», — рассказала женщина. 

В администрации Волгограда корреспонденту V1.ru сказали, что «структурные подразделения проинформировали сотрудников и воспитанников о возможности участия в мероприятии». 

В съемках, как отмечает издание, активное участие приняли диспетчеры скорой помощи в компании с главным врачом и депутатом Волгоградской городской думы Олегом Ярыгиным. 

«На Мамаевом кургане всегда царит атмосфера, дух единства и победы. Множество людей в таком знаковом для каждого волгоградца месте, единодушно выразили поддержку нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину», — написал Ярыгин в инстаграме под публикацией видеоролика. 

Скриншот: Олег Ярыгин / Instagram

В клипе также показаны кадры, снятые в Волгоградском государственном техническом университете, на спорткомплексе «Зенит» и металлургическом заводе «Красный Октябрь». В университете сообщили V1.ru, что «ни студенты, ни руководство вуза не подозревали о том, что участвуют в съемках патриотического клипа».  

В «Зените» и «Красном Октябре» заявили, что съемки у них не проводили, поэтому кадры взяли либо из архива, либо из открытых источников.

Теги:
волгоград, sf, патриотизм, клип, видео
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