«Думали, что мы за Сталинград, а оказалось — за Путина»: учительница рассказала о съемках ролика в поддержку Путина под видом клипа «Любэ»

На Мамаевом кургане в Волгограде 4 февраля прошли съемки клипа в поддержку президента Владимира Путина. Люди думали, что снимаются в клипе группы «Любэ», рассказала изданию V1.ru волгоградская учительница, которая участвовала в мероприятии.

По ее словам, в районном управлении образования попросили предоставить двух человек для патриотической акции. Когда на месте собрались люди, организаторы отозвали руководителей и объявили, что сегодня будет сниматься патриотический клип группы «Любэ»,

«Мы были уверены, что это будет какое-то патриотическое мероприятие ко дню победы в Сталинградской битве. А потом оказалось совершенно наоборот. Думали, что мы за Сталинград, а оказалось, что мы за Путина», — рассказала женщина.

В администрации Волгограда корреспонденту V1.ru сказали, что «структурные подразделения проинформировали сотрудников и воспитанников о возможности участия в мероприятии».

В съемках, как отмечает издание, активное участие приняли диспетчеры скорой помощи в компании с главным врачом и депутатом Волгоградской городской думы Олегом Ярыгиным.

«На Мамаевом кургане всегда царит атмосфера, дух единства и победы. Множество людей в таком знаковом для каждого волгоградца месте, единодушно выразили поддержку нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину», — написал Ярыгин в инстаграме под публикацией видеоролика.

Скриншот: Олег Ярыгин / Instagram

В клипе также показаны кадры, снятые в Волгоградском государственном техническом университете, на спорткомплексе «Зенит» и металлургическом заводе «Красный Октябрь». В университете сообщили V1.ru, что «ни студенты, ни руководство вуза не подозревали о том, что участвуют в съемках патриотического клипа».

В «Зените» и «Красном Октябре» заявили, что съемки у них не проводили, поэтому кадры взяли либо из архива, либо из открытых источников.