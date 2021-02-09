Прокуратура начала проверку из-за низких зарплат новосибирских ученых. Путин накануне поручил разобраться, «где деньги» 

Прокуратура начала проверку после того, как ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН пожаловались президенту Владимиру Путину на низкие зарплаты. Об этом сообщает «Интерфакс».

Разбирательство началось на следующий день после того, как одна из сотрудниц института — Анастасия Проскурина — рассказала, что старший научный сотрудник получает зарплату в 25 000 рублей, а с надбавками — 32 000 рублей вопреки указу о повышении зарплат ученых до 200% от средних по региону.

Проскурина объяснила, что после выхода президентского указа руководство учреждения предложило ученым перейти на полставки, чтобы и указ выполнить, и остаться в рамках существующего бюджета.

Путин в ответ заявил, что зарплата Проскуриной должна быть около 80 тысяч рублей.

«Если вы говорите, что у вас информация о том, что у них там 200% от среднего по региону, то где деньги, Зин? — поинтересовался глава государства у главы Минфина Антона Силуанова, — Давайте вы там вместе с Фальковым займитесь-ка этим делом, хорошо? Не только по Новосибирску, но и по другим регионам», — заключил Путин.