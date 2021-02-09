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Материал «Медиазоны»

Блогеру из Бурятии дали 25 суток. Из‑за голодовки его госпитализировали, но он обязан вернуться в изолятор

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№ 13 от 8 февраля 2021

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Что произошло за ночь 9 февраля. Коротко

Общество2 413

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  • Стоимость биткойна впервые в истории превысила отметку в 46 тысяч долларов. На 7:36 по мск стоимость криптовалюты достигла 46 446 долларов, согласно данным Coindesk. Ночью (к 3:44 по мск) курс биткойна достиг отметки в 47 031 долларов. Рост криптовалюты произошел на фоне обнародовани отчетности Tesla для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Из нее следует, что компания вложила в биткойн 1,5 млрд долларов.
  • Цена нефти Brent впервые за год превысила 61 доллар за баррель. Цена на нефти марки Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с 7 января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 07:49 мск. Кроме этого, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 58,4 долларов за баррель.

  • Лидеры Сената США договорились о формате проведения импичмента бывшего президента страны Дональда Трампа. Согласно договоренностям, процесс над Трампом начнется 9 февраля в Сенате с четырехчасовых дебатов о конституционности процесса импичмента. После этого пройдет голосование. Если процесс по импичменту продолжится, то каждая из сторон получит до 16 часов в течение двух дней, чтобы представить свои доводы Сенату. После того, как обе стороны выступят, у сенаторов будет четыре часа на то, чтобы задать свои вопросы юристам и обвинителям из нижней палаты.

  • «Коммерсант» узнал, что группа «Регион»-«Россиум» собирается купить один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов «Сафмар» у холдинга «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ) семьи Гуцериевых. Об этом издание сообщает со ссылкой на источники, близкие к покупателю и к продавцу. Как уточняет один из собеседников «Коммерсанта», покупателем станет инвестиционная компания «Ленинградское адажио», которая принадлежит Сергею Сударикову, мажоритарному акционеру группы «Регион». По словам источника издания, компания подала документы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). ЦБ уведомили о предстоящей сделке неформально, добавил другой источник «Коммерсанта». Стоимость сделки участники не называют, но ранее СФИ хотел продать фонд «Сафмар» за 25–30 млрд рублей (или около 10% от активов), отмечает издание. 

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Теги:
sf, импичмент, сенат, биткойн, нефть, сделка, пенсионный фонд
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