Что произошло за ночь 9 февраля. Коротко

Лидеры Сената США договорились о формате проведения импичмента бывшего президента страны Дональда Трампа. Согласно договоренностям, процесс над Трампом начнется 9 февраля в Сенате с четырехчасовых дебатов о конституционности процесса импичмента. После этого пройдет голосование. Если процесс по импичменту продолжится, то каждая из сторон получит до 16 часов в течение двух дней, чтобы представить свои доводы Сенату. После того, как обе стороны выступят, у сенаторов будет четыре часа на то, чтобы задать свои вопросы юристам и обвинителям из нижней палаты.