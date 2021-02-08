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№ 13 от 8 февраля 2021Читать номер
Экс-замглавы Спецстроя приговорили к 13 годам 6 месяцам колонии по делу о взятках при строительстве космодрома «Восточный»
Бабушкинский суд Москвы приговорил бывшего замруководителя ликвидированного Спецстроя Александра Мордовца к 13 годам 6 месяцам колонии строгого режима по делу о взяточничестве и злоупотреблении полномочиями при строительстве космодрома «Восточный». Об этом сообщает РБК.
Еще одного фигуранта дела, экс-гендиректора компании «Строймонолит-14» Олега Щурова приговорили к 13 годам колонии строгого режима. По версии следствия, Мордовец получил от Щурова взятки на 32 млн рублей за покровительство и заключение подрядов. Нанесенный государству ущерб был оценен в более чем 120 млн рублей.
Оба подсудимых своей вины не признали. Они заявили, что стали жертвами оговора, а компания «Строймонолит-14» входила в число немногих согласившихся работать по установленным госрасценкам.
«Восточный» начали строить в 2012 году. В 2019 году срок его полной готовности сдвинули на 2023 год. Часть дел руководителей строительства уже завершилась приговорами: так, за растрату и присвоение госимущества осудили трех экс-руководителей Сибирского главка Спецстроя.