Что произошло за день 8 февраля. Коротко

В декабре прошлого года в России скончались 44 435 человек с коронавирусом. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, смертность в России за весь 2020 год была выше на 17,9% в сравнении с 2019 годом, а доля умерших от COVID-19 от общего прироста смертности составила 31%.

Похищенные из Нижнего Новгорода ЛГБТ-юноши Салех Магамадов и Исмаил Исаев нашлись в изоляторе в Урус-Мартановском районе Чечни. Адвоката к ним не пускают. При этом один из них — Исаве — несовершеннолетний, ему 17 лет. Помощник Кадырова Ахмед Дудаев накануне заявил, что юноши якобы признали вину в пособничестве в незаконном вооруженном формировании (НВФ)». По версии силовиков, молодые люди передавали продукты убитому осенью 2020 года боевику Рустаму Борчашвили. По мнению правозащитников, признательные показания могут быть получены под пытками. ЕСПЧ в срочном порядке обязал Россию обеспечить допуск независимых медиков, адвокатов и родственников к задержанным. ​​​​​

Биткоин обновил исторический максимум и достиг отметки в 44 тысячи долларов, но позже его стоимость снизилась. За сутки криптовалюта выросла более чем на 10%. За прошлый год криптовалюта выросла в цене как минимум в четыре раза — большая часть этого роста пришлась на декабрь.

Член совета директоров «Мегафона» и создатель «ИКС холдинга», где собраны основные активы для исполнения закона Яровой, Антон Черепенников заработал на «суверенном интернете», выяснили VTimes. Он контролировал почти половину компании «Данные — Центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), которая занималась тестовым запуском систем фильтрации трафика.

«Важные истории» раскрыли сведения о финансовых махинациях через компании, зарегистрированные в Люксембурге. Так выяснилось, что бывший топ-менеджер «Газпрома» Андрей Гончаренко владеет компанией, которая купила землю и здания на Лазурном берегу Франции почти за 10 млн евро. Фирма Гончаренко потратила на обустройство участка еще около 29 млн евро. Журналисты пришли к выводу, что общие затраты на недвижимость Гончаренко составили почти 2 млрд рублей. Другой бывший советник «Газпрома» Анатолий Козерук владеет тремя люксембургскими компаниями, которые в 2008–2009 годах приобрели недвижимость на морских курортах Франции и особняк в получасе ходьбы от Эйфелевой башни в Париже. Общая стоимость владений Козерука составляет более 1,4 млрд рублей.