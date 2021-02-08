Материал «Медиазоны»
Блогеру из Бурятии дали 25 суток. Из‑за голодовки его госпитализировали, но он обязан вернуться в изолятор
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№ 13 от 8 февраля 2021Читать номер
Что произошло за день 8 февраля. Коротко
«Новая газета»редакция
- Мосгорсуд сократил срок ареста главреду «Медиазоны» Сергею Смирнову с 25 до 15 суток. Суд учел журналистскую деятельность Смирнова и находящегося у него на иждивении ребенка. Смирнов выйдет из спецприемника 18 февраля.
- Власти Польши, Швеции и ФРГ выслали по одному российскому дипломату в ответ на аналогичные действия России. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти действия необоснованными. 5 февраля Москва выслала немецкого, польского и шведского дипломатов за участие в протестах в поддержку Навального.
- В декабре прошлого года в России скончались 44 435 человек с коронавирусом. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, смертность в России за весь 2020 год была выше на 17,9% в сравнении с 2019 годом, а доля умерших от COVID-19 от общего прироста смертности составила 31%.
- Похищенные из Нижнего Новгорода ЛГБТ-юноши Салех Магамадов и Исмаил Исаев нашлись в изоляторе в Урус-Мартановском районе Чечни. Адвоката к ним не пускают. При этом один из них — Исаве — несовершеннолетний, ему 17 лет. Помощник Кадырова Ахмед Дудаев накануне заявил, что юноши якобы признали вину в пособничестве в незаконном вооруженном формировании (НВФ)». По версии силовиков, молодые люди передавали продукты убитому осенью 2020 года боевику Рустаму Борчашвили. По мнению правозащитников, признательные показания могут быть получены под пытками. ЕСПЧ в срочном порядке обязал Россию обеспечить допуск независимых медиков, адвокатов и родственников к задержанным.
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Биткоин обновил исторический максимум и достиг отметки в 44 тысячи долларов, но позже его стоимость снизилась. За сутки криптовалюта выросла более чем на 10%. За прошлый год криптовалюта выросла в цене как минимум в четыре раза — большая часть этого роста пришлась на декабрь.
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Член совета директоров «Мегафона» и создатель «ИКС холдинга», где собраны основные активы для исполнения закона Яровой, Антон Черепенников заработал на «суверенном интернете», выяснили VTimes. Он контролировал почти половину компании «Данные — Центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), которая занималась тестовым запуском систем фильтрации трафика.
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«Важные истории» раскрыли сведения о финансовых махинациях через компании, зарегистрированные в Люксембурге. Так выяснилось, что бывший топ-менеджер «Газпрома» Андрей Гончаренко владеет компанией, которая купила землю и здания на Лазурном берегу Франции почти за 10 млн евро. Фирма Гончаренко потратила на обустройство участка еще около 29 млн евро. Журналисты пришли к выводу, что общие затраты на недвижимость Гончаренко составили почти 2 млрд рублей. Другой бывший советник «Газпрома» Анатолий Козерук владеет тремя люксембургскими компаниями, которые в 2008–2009 годах приобрели недвижимость на морских курортах Франции и особняк в получасе ходьбы от Эйфелевой башни в Париже. Общая стоимость владений Козерука составляет более 1,4 млрд рублей.
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Также «Важные истории» выяснили, что акции итальянской компании Pirelli, приобретенные «Роснефтью» за счет средств пенсионных фондов, оказались у «странных и далеких от большого бизнеса персонажей»: учительницы танцев из Москвы и экс-сотрудника предприятия управделами президента России. Эти люди связаны с руководством «Роснефти», утверждают журналисты.
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