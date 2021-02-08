Лондонское математическое общество потребовало освободить приговоренного к шести годам колонии аспиранта Азата Мифтахова

Лондонское математическое общество (LMS) выразило обеспокоенность приговором аспиранту МГУ имени М.В. Ломоносова Азату Мифтахову и призвало освободить математика. Об этом говорится на сайте общества.

Оно отметило, что Лондонское математическое общество имеет долгую историю сотрудничества с российским математическим сообществом. По их словам, российская школа признана во всем мире за свои достижения. LMS подчеркнуло, что России предложили провести Международный конгресс математиков в 2022 году.

«Мы считаем абсолютно необходимым, чтобы права человека всех математиков уважались в России и за ее пределами, независимо от их профессионального статуса, политических взглядов, этнического происхождения и сексуальной ориентации», — заявили лондонские математики. Они напомнили, что аспирант МГУ заявлял о пытках.

В январе Головинский суд Москвы приговорил Мифтахова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Другим фигурантам дела — Елене Горбань и Андрею Ейкину — суд назначил условное наказание сроком четыре и два года соответственно. Еще два фигуранта дела — Алексей Кобаидзе и Святослав Речкалов — покинули Россию и находятся в розыске.

По версии обвинения, 31 января 2018 года Мифтахов и его знакомые совершили нападение на офис «Единой России» в столичном районе Ховрино. Горбань якобы разбила окно молотком, Кобаидзе бросил в офис файер, Ейкин снимал процесс на видео, а Речкалов опубликовал запись в интернете. Мифтахов в это время стоял вблизи и следил за обстановкой, считает следствие.

1 февраля 2019 года силовики задержали Мифтахова в Москве по делу о незаконном изготовлении взрывчатки (ч. 1 ст. 223.1 УК), найденной на автобусной остановке в Балашихе. Следствие не нашло улик, указывающих на причастность анархиста к делу, Азата отпустили. На выходе из ИВС его задержали снова по делу о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК). Позже обвинение переквалифицировали в хулиганство.